Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Flavio Cobolli pela Laver Cup: onde assistir

João Fonseca no duelo contra Tomas Machac, na 2ª rodada do US Open - Elsa/AFP
João Fonseca no duelo contra Tomas Machac, na 2ª rodada do US Open Imagem: Elsa/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/09/2025 22h00

João Fonseca entram em quadra na noite de hoje, por volta das 23h (de Brasília), em São Francisco, nos Estados Unidos, em jogo válido pela Laver Cup.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Fonseca vence Tsitsipas, Brasil bate a Grécia e avança na Copa Davis

Fonseca fecha ano em Slams com feito que só um tenista em atividade supera

Fonseca diz o que faltou em queda no US Open: 'Foi muito mais mérito dele'

A Laver Cup é uma competição dividida em dois times: Mundo e Europa. Cada equipe conta com seis atletas e a primeira que atingir 13 pontos se torna campeã. As partidas não influenciam no ranking da ATP.

O sistema de pontuação é da seguinte forma: vitórias no primeiro dia de torneio valem um ponto, no segundo dia dois e, no terceiro, três pontos. Esta é a 7ª edição da competição, com cinco títulos para a Europa e dois para o restante do mundo.

Veja as equipes da Laver Cup

Time Mundo

  • Taylor Fritz (USA)
  • João Fonseca (BRA)
  • Francisco Cerundolo (ARG)
  • Alex Michelsen (USA)
  • Reilly Opelka (USA)
  • Alex de Minaur (AUS)

Time Europa

  • Carlos Alcaraz (ESP)
  • Alexander Zverev (ALE)
  • Holger Rune (DEN)
  • Casper Ruud (NOR)
  • Jakub Mensik (CZE)
  • Flavio Cobolli (ITA)

João Fonseca x Flavio Cobolli - Laver Cup

  • Data e hora: 19 de setembro, às 23h (de Brasília)
  • Local: São Francisco, nos Estados Unidos (EUA)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Desafio no VAR: Comercial perde recurso, sofre empate do XV, e torcida invade campo

Conmebol define arbitragem dos jogos de volta das quartas da Libertadores

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Flavio Cobolli pela Laver Cup: onde assistir

Jogador com mais vitórias na Libertadores, Weverton celebra marca e busca mais uma taça com o Palmeiras

Novorizontino marca nos acréscimos, derrota o Athletic e 'dorme' no G-4 da Série B

Novorizontino marca no final, vence o Athletic e entra no G4 da Série B

Rafael Fiziev se lesiona e deixa a luta contra Charles Do Bronx no UFC Rio

Hipismo: Stephan Barcha é vice-campeão do GP5, na França

Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo