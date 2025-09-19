Transmissão ao vivo de João Fonseca x Flavio Cobolli pela Laver Cup: onde assistir

João Fonseca entram em quadra na noite de hoje, por volta das 23h (de Brasília), em São Francisco, nos Estados Unidos, em jogo válido pela Laver Cup.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Laver Cup é uma competição dividida em dois times: Mundo e Europa. Cada equipe conta com seis atletas e a primeira que atingir 13 pontos se torna campeã. As partidas não influenciam no ranking da ATP.

O sistema de pontuação é da seguinte forma: vitórias no primeiro dia de torneio valem um ponto, no segundo dia dois e, no terceiro, três pontos. Esta é a 7ª edição da competição, com cinco títulos para a Europa e dois para o restante do mundo.

Veja as equipes da Laver Cup

Time Mundo

Taylor Fritz (USA)

João Fonseca (BRA)

Francisco Cerundolo (ARG)

Alex Michelsen (USA)

Reilly Opelka (USA)

Alex de Minaur (AUS)

Time Europa

Carlos Alcaraz (ESP)

Alexander Zverev (ALE)

Holger Rune (DEN)

Casper Ruud (NOR)

Jakub Mensik (CZE)

Flavio Cobolli (ITA)

João Fonseca x Flavio Cobolli - Laver Cup