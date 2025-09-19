Crise de Bia Haddad na Coreia preocupa? Ouvimos psicóloga e ex-tenistas

À beira da quadra, Bia Haddad passa a toalha no rosto e se esforça para respirar. Um esforço a ponto de ser possível ouvi-la puxando o ar. Pouco depois, enquanto recebia atendimento médico, uma garrafa de água que segurava denunciava que as mãos estavam trêmulas.

O episódio aconteceu enquanto ela enfrentava a sul-coreana Dayeon Back, 306ª do ranking, no WTA 500 de Seul, na quarta. A tenista brasileira classificou como um "mix de sensações" a causa para o mal-estar durante o jogo que venceu por por 2 sets a 0.

"Na hora, eu me assustei, tive um momento ruim, mas depois consegui me acalmar e seguir adiante", disse ela após a partida. A cena, porém, chamou a atenção, ganhou repercussão não apenas no mundo do tênis e gerou preocupação nos fãs da atleta.

O UOL ouviu ex-tenistas e Alessandra Postali, psicóloga especializada em performance esportiva, sobre o tema. Fernando Meligeni comentou sobre o momento de Bia no "New Balls Please", podcast em que é um dos apresentadores, antes do caso em Seul.

Tem de dar um basta para o sofrimento, e aí tem de encontrar a maneira. E falo isso muito pelo cuidado a ela. Não estou nem um pouco preocupado com o lado tenístico agora. A Bia já conquistou mais do que qualquer tenista poderia imaginar. Ela foi 10 do mundo, semifinal de Roland Garros, quartas de final de US Open, oitavas de final de US Open, oitavas de final de Wimbledon... Cara, vamos falar a verdade, que carreira maravilhosa.

Fernando Meligeni

"Pode ser que vire número um do mundo, 10 do mundo ou 15 do mundo de novo? Pode. Vai mudar a vida dela? Não. Já ganhou dinheiro pra caramba, tem todos os patrocinadores, é reconhecida, é querida, é amada, é uma baita de uma pessoa. Agora, para de sofrer", completou.

'Foi corajosa'

Alessandra Postali, psicóloga especializada em performance esportiva, avaliou que Bia foi corajosa ao superar o obstáculo que surgiu à frente com o jogo em andamento, voltar à quadra e conseguir vencer o duelo.

A brasileira sentiu-se mal no segundo set daquele jogo — tinha fechado o primeiro em 6/4. Ela tinha vencido cinco games, mas viu Dayeon evitar quatro match points, a quebrar e vencer três games consecutivos. O placar mostrava 5/3, e saque da sul-coreana, quando Bia necessitou de atendimento. Voltou, e fechou o jogo em 6/3.

"O que vimos desse episódio é que a Bia parece ter dado indícios de uma crise de ansiedade. É muito bom ressaltarmos que não estamos no dia a dia dela e não sabemos quais os gatilhos podem ter feito isso se manifestar. Todos nós, inclusive atletas, podemos ter crises emocionais e cada um tem uma forma de entender o que o corpo está dizendo. E volto a dizer que não sabemos o que causou isso neste caso da Bia" disse, ao UOL.

Uma coisa que temos de apontar é a coragem dela. Ela foi muito corajosa ao conseguir se colocar em equilíbrio novamente e voltar à quadra. Isso não é fácil. Frustrações vão ocorrer, mas quanto mais rápido se consegue voltar, melhor. Ela se expôs, mas conseguiu transformar isso em uma coragem muito grande, focar e vencer. Foi uma lição também sobre autocontrole, respeitar o episódio, mas também trazer mecanismos de força para elaborar a situação e se reconectar.

Alessandra Postali ressaltou ainda que possíveis crises emocionais não são, em hipótese alguma, sinais de fraqueza. "O trabalho do atleta tem a parte técnica e física, mas também mental. Precisa ter esses indicadores. Crises não significam fraqueza. É uma resposta do corpo e mente a uma sobrecarga e é uma experiência que pode acontecer com qualquer um, de qualquer área. No esporte acaba ficando mais visível, mas qualquer pessoa pode se identificar. E acho que isso torna aquelas imagens mais impactantes, por essa conexão".

'Não é fácil estar em quadra sozinha'

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987, no individual e por equipes, Gisele Miró citou a agenda da temporada.

Bia Haddad estreou no individual do US Open em 26 de agosto. Ontem, ela foi eliminada no WTA 500 de Seul pela alemã Ella Seidel. Entre as competições, disputou ainda o SP Open e caiu para a mexicana Renata Zarazúa.

"É difícil [comentar] sem saber pelo que a Bia está passando. O tênis é um esporte que precisa de um preparo mental muito forte. A pressão tanto dentro quanto fora das quadras é muito grande. Não é fácil estar sozinha dentro da quadra. E soma-se a esse momento difícil pelo que ela está passando, a necessidade de jogar uma semana atrás da outra. Diferentemente dos outros esportes, quando você se prepara para uma determinada competição, no tênis o ranking muda a cada torneio. Tem que estar sempre defendendo os pontos".

Performance x resultados

Ex-n° 2 do mundo no ranking de duplas da ATP, Bruno Soares avalia que Bia está em um momento da carreira que é comum aos atletas do circuito, quando a performance em quadra não encontra eco nos resultados obtidos. O ex-profissional lembra ainda que há um estafe por trás da brasileira, que a acompanha e busca soluções.

"A Bia está em um momento em que está jogando um bom tênis e não está tendo os melhores resultados da carreira. Nada de anormal dentro disso. Sabemos que o atleta não vive só de glórias. Momentos difíceis fazem parte deste trajeto. A Bia é uma menina extremamente esforçada, dedicada, tem um time maravilhoso perto dela, e, com certeza, estão buscando as melhores soluções para sair dessa fase"

Saúde mental no alto rendimento

A saúde mental, nos últimos anos, passou a ser um tema abertamente debatido no mundo do esporte de alto rendimento. Exemplos não faltam de atletas que optaram por uma pausa na carreira para priorizar tal aspecto.

A tenista tunisiana Ons Jabeur, duas vezes vice-campeã em Wimbledon, é um dos casos mais recentes. Em julho, ela se afastou do circuito e ficou fora, inclusive, do SP Open, competição em que era considerada uma das grandes atrações.

"Tênis é um esporte maravilhoso, mas chegou a hora de eu dar um passo para trás e finalmente me colocar em primeiro lugar: para respirar, me curar e redescobrir a alegria de simplesmente viver", disse, em comunicado divulgado à época.

Ainda na modalidade, a japonesa Naomi Osaka, ex-número 2 do mundo, abandonou Roland Garros em 2021, após uma multa por não dar entrevista coletiva, e jogou luz ao assunto em uma publicação posterior em rede social.

"Acho que a melhor coisa a fazer é desistir do torneio, assim todo mundo pode voltar a focar no tênis. Eu nunca quis ser uma distração e aceito que a minha mensagem poderia ter sido mais clara. Mais importante, eu nunca exagerei em usar termo 'saúde mental'. A verdade é que eu tenho sofrido com longas crises de depressão desde o US Open de 2018 e eu tive muita dificuldade para lidar com isso".

Estrelas de outros esportes, como a ginasta norte americana Simone Biles, os surfistas brasileiros Gabriel Medina, Filipinho e Tatiana Weston-Webb, e o ciclista holandês Tom Dumoulin foram atletas que, nos últimos anos, tiraram período sabáticos.

"Os atletas falarem de saúde mental abre espaço para um debate sem tabu. Quando se expõe uma dificuldade, humaniza o esporte e encoraja outras pessoas, e atletas. Por muito tempo, quem praticava esporte era treinado a lidar com a resiliência, e vermos uma vulnerabilidade mostra que somos todos humanos. Há essa questão de que o atleta tem de ser forte, aguentar tudo, mas há um limite", diz Alessandra Postali.

"A alta performance quer você só para ela e são criados sacrifícios em função dela. E a saúde mental é apontada nesta interseção. Em nome do esporte, se entrega 100% de você, mas cabe a você entender seu limite. Sair da zona de conforto para poder performar, mas saber o quanto isso vai além da sua saúde, vai ultrapassar um limite que se torna uma agressão a você", continua.