Situação do Flamengo é pior que a do São Paulo? Juca e Fabíola divergem

O Flamengo vive situação mais difícil que o São Paulo para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, opinou Juca Kfouri, no Fim de Papo. Para Fabíola Andrade, a situação é diferente.

O Flamengo venceu o Estudiantes (ARG) no Maracanã por 2 a 1 e decide a vaga fora de casa. Já o São Paulo foi derrotado por 2 a 0 pela LDU (EQU), em Quito, e define o confronto no MorumBis.

Juca: Vai ser muito difícil para o Flamengo em La Plata

Não é que vai ser difícil em La Plata, vai ser muito difícil. Eu arrisco dizer uma coisa: é menos difícil para o São Paulo virar sobre a LDU no Morumbi do que será para o Flamengo manter a vantagem em La Plata. Não que o Estudiantes tenha condição de sombrear o Flamengo tecnicamente, não tem. Mas a gente sabe o que é jogar em La Plata.

Juca Kfouri

Fabiola: Brasileiros se enrolaram nas próprias pernas

Como os brasileiros conseguem se enrolar na Libertadores. Estou revoltada com os brasileiros hoje. O que o São Paulo jogou no segundo tempo e vacilou defensivamente? Entregou o resultado para a LDU. E como o Flamengo? Aos 40 minutos do segundo tempo, [...] era para estar uma goleada histórica no Maracanã. Foi uma expulsão patética, mas o Flamengo tinha que ter feito 3 ou 4 para não depender da arbitragem. [...] Mas acho que o Flamengo passa.

Fabiola Andrade

