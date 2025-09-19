Sintético no CT do Santos: veja detalhes, quem vai usar e previsão de entrega

O Santos começou a instalação do sintético no campo 1 do CT Rei Pelé. A Soccer Grass será responsável pelo gramado.

A previsão de entrega é de 30 a 40 dias, dependendo das condições climáticas. Ou seja, deve ficar pronto em meados de outubro.

Após a conclusão da instalação do piso e drenagem, o campo ainda será vistoriado por um laboratório credenciado pela Fifa, para ser homologado e enquadrado na categoria quality pro.

"Com uma superfície uniforme, o sistema Soccer Grass HD Organic Pro minimiza as variações de desempenho que podem ocorrer devido a condições climáticas e ao estado do campo. É o mesmo encontrado nos melhores estádios do mundo. Isso é especialmente importante para a equipe profissional masculina, que precisa de um ambiente constante para treinar e se preparar para as competições", explicou o CEO da Soccer Grass, Alessandro Oliveira

"A grama sintética, conforme mencionado, requer menos manutenção do que a natural, o que permite que os jogadores foquem mais no jogo", completou.

A tecnologia empregada na fabricação da grama sintética promete incorporar características que ajudam a prevenir lesões. O sistema foi projetado para oferecer um melhor amortecimento e tração.

Quem vai usar o sintético?

O campo 1 do CT Rei Pelé é usado pelas categorias de base do Santos e pelo feminino. O profissional, no entanto, também pode realizar alguns treinos no local, a depender da vontade da comissão técnica.

"Um ponto adicional de destaque é que a equipe profissional também irá treinar no novo gramado sintético. Isso permitirá que o grupo se adapte melhor para quando estiver jogando em estádios com gramados sintéticos, proporcionando uma transição mais suave e eficiente durante as partidas", comentou Alessandro Oliveira.

"Essas melhorias não só beneficiarão a equipe, mas também podem atrair mais atenção e apoio ao Santos que será uma referência no uso dos produtos da Soccer Grass", finalizou.