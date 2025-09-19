Semifinalista em dose dupla, Joselani Amorim supera cansaço e quer finais: "Ainda não estou satisfeita"

Joselani Amorim tem construído uma história de sucesso na atual edição do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, realizada na praia de Solemar, em Jacaraípe (ES). A gaúcha de 52 anos está nas semifinais de duas das três principais categorias da etapa capixaba do Circuito: a profissional e a Máster.

Joselani já havia conquistado uma vaga nas semifinais da categoria profissional na última quarta-feira. Já na manhã desta sexta-feira, ela também avançou à semi da categoria Máster, deixando para trás a compatriota Juliana Dourado na segunda bateria do dia.

Com muita experiência acumulada, Joselani encontrou forças na família para superar o cansaço advindo da intensidade das disputas. No Wahine, as atletas costumam disputar duas ou três baterias por dia, o que demanda muito. A gaúcha, assim, se disse feliz por conseguir passar por isso, e agora quer mais.

"Está sendo uma grande alegria. Estou com a minha família, minha mãe e minha filha vieram. Amanhã, vou competir com a minha filha na bateria mães e filhas. Consegui ir avançando nas duas categorias, o que é bem difícil, porque é cansativo. São vários dias de competição, sempre competindo de duas a três baterias por dia. Estou feliz de ter conseguido não ficar tão cansada e avançar nas duas. Estou em duas semifinais, já tenho pódio, dois troféus e estou feliz com isso. Mas ainda não estou satisfeita [risos]. Vou buscar avançar", comentou a bodyboarder em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Bateria das quartas

Para alcançar a semifinal da categoria Máster, Joselani Amorim precisou despachar Juliana Dourado, que havia eliminado Mariana Nogueira, grande favorita ao título. A atleta de 52 anos se aproveitou de uma ótima onda e conquistou uma nota 8,5 nos primeiros minutos de bateria.

Com a grande nota 'embaixo do braço', Joselani ganhou maior tranquilidade ao longo da bateria e pôde administrar a classificação, terminando com a vaga na semifinal.

"Era uma bateria bem difícil. Além de pegar boas ondas, eu dei sorte de, no início da bateria, ainda na contagem regressiva, entrar uma onda muito boa. Já consegui fazer um score mais alto, o que me deixou mais tranquila para conseguir ir trocando notas e me manter em primeiro", avaliou a competidora.

Semifinais em vista

Agora, Joselani Amorim terá pela frente duas adversárias extremamente qualificadas nas semifinais, tanto na categoria profissional como na categoria Máster. Primeiro, a gaúcha enfrentará a compatriota Nicolle Calheiros na Máster. Depois, duelará com Neymara Carvalho, pentacampeã mundial.

A atleta, porém, decidiu que não quer pensar muito no dia de amanhã. Joselani afirmou que quer curtir a classificação conquistada nesta sexta-feira para, depois, pensar nas decisões.

"Todas as baterias são muito difíceis. Nem quero pensar em muito em quem vou enfrentar amanhã. Vou curtir o momento de hoje. Amanhã, estarei concentrada para encarar as meninas. Nem preciso falar da qualidade de todas elas, Neymara é nossa campeã. Mas vou focar mais em mim mesma", concluiu a bodyboarder.

As semifinais das categorias Máster e Profissional da etapa capixaba do Circuito Mundial de Bodyboarding estão agendadas para este sábado, com início previsto para as 9h e para as 10h (de Brasília), respectivamente, na praia de Solemar, em Jacaraípe. As finais acontecem posteriormente, no mesmo dia e local.

*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.