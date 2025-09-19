Neymar fora: ausência pode ser boa para o Santos? Milly e Alicia comentam

A ausência de Neymar pode ser positiva para o Santos, avaliaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL Esporte News. Ela afirma que o time deve buscar novos caminhos sem depender do camisa 10.

O atacante sofreu uma lesão muscular e ficará fora do clássico contra o São Paulo, no domingo. Para Milly, Neymar não vinha conseguindo entregar desempenho, e a titularidade era mais por história do que pelo futebol atual.

Milly: Santos pode jogar melhor sem Neymar

A notícia para o Santos nem é tão ruim porque o time do Santos vai jogar sem o Neymar. O Neymar não está jogando bem. A titularidade dele é por dever histórico não é por atuações não é por qualidade. Então acho que sem o Neymar o Santos pode jogar melhor.

O Santos empatou um jogo maluco contra o Atlético Mineiro quando o Neymar saiu. O Santos não faria o gol com o Neymar em campo, porque ele não está voltando pra marcar, ele não está conseguindo acertar passes, ele não está fazendo diferença nenhuma, muito pelo contrário, parece um jogador a menos. A notícia pro Santos, a despeito da idolatria que ele ainda gera, é boa.

Milly Lacombe

Alicia: A gente não vê o benefício do Neymar dentro de campo

O problema é o custo. O custo do Neymar jogando e do Neymar parado é o mesmo. Então, vai ficando cada vez mais difícil justificar essa operação para o Santos, principalmente do ponto de vista esportivo, que o Neymar veio e o Santos não conseguiu chegar à final do Paulista.

O Santos está muito mal no Campeonato Brasileiro -- está de novo brigando para não cair. E a gente não vê o benefício do Neymar dentro de campo. Fora de campo é outra história, cada um acredita no que quiser, mas dentro de campo claramente não está fazendo a diferença.

Alicia Klein

