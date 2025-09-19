São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em decisão contra a LDU

Topo

Oscar e Lucas em ação pelo São Paulo contra o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão - Divulgação/São Paulo
19/09/2025 14h50

O São Paulo espera ter Lucas e Oscar pelo menos no banco de reservas para o segundo ato do confronto contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O que aconteceu

O UOL apurou que Oscar está à frente de Lucas na 'corrida' pelo retorno. O ex-Chelsea está recuperado da fratura nas vértebras L1, L2 e L3, sofrida em julho, contra o Corinthians e vive processo de transição com a preparação física, fazendo praticamente todos os trabalhos com o grupo.

Ele tem chances, inclusive, de ser relacionado para o clássico deste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão, contra o Santos. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O camisa 7, enquanto isso, tem evoluído bem de uma artroscopia no joelho, já faz exercícios no gramado, mas ainda não treinou com o grupo. Para o clássico na Baixada Santista, é, portanto, presença "praticamente impossível", uma fonte avaliou.

Para a decisão da próxima quinta, contudo, um cenário positivo teria ambos à disposição, pelo menos no banco de reservas. No que se refere à titularidade, Oscar até pode reunir condições de estar entre os 11 iniciais, mas Lucas dependeria de uma grande evolução nos próximos dias.

O segundo ato das quartas da Libertadores acontece na próxima quinta, às 19h, no Morumbis. Derrotado por 2 a 0 no Equador, o Tricolor precisa de uma vitória por três gols de saldo ou mais para carimbar a vaga às semifinais ainda no tempo normal ou de um triunfo de dois gols de diferença para encaminhar a decisão à disputa de pênaltis.

