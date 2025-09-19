Topo

Esporte

São Paulo precisará fazer o que só conseguiu uma vez em sua história para avançar na Libertadores

19/09/2025 04h00

O São Paulo precisará fazer o que só conseguiu uma vez em sua história na Copa Libertadores para se classificar à semifinal após a derrota por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio sul-americano.

Para se classificar no tempo regulamentar, o Tricolor precisará vencer a LDU por três gols de diferença na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis.

A única vez em que o São Paulo eliminou o seu adversário em um mata-mata de Libertadores após perder o jogo de ida por dois gols de diferença foi em 1993. Nas oitavas de final daquele ano, o Tricolor perdeu para o Newell's Old Boys, da Argentina, por 2 a 0, mas no Morumbis goleou o rival por 4 a 0.

O confronto foi uma reedição da final de 1992, em que o São Paulo conquistou seu primeiro título de Libertadores. No ano seguinte, após levar a melhor novamente sobre o Newell's Old Boys, desta vez nas oitavas de final, o Tricolor também passou por Flamengo, nas quartas, e Cerro Porteño, na semi, antes de bater a Universidad Católica, do Chile, na decisão e faturar o bicampeonato continental.

Caso vença a LDU na próxima quinta-feira por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença para que avancem à semifinal da Copa Libertadores.

O vencedor do duelo entre São Paulo e LDU enfrentará quem avançar de Palmeiras x River Plate. No jogo de ida, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Verdão venceu por 2 a 1 e agora decidirá a classificação no Allianz Parque, na próxima quarta-feira.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

São Paulo precisará fazer o que só conseguiu uma vez em sua história para avançar na Libertadores

Jogadores do Flamengo reclamam de interferência de quarto árbitro

Altitude atrapalhou São Paulo? Juca e Renan discordam

Arrogância e prepotência: Filipe Luís detona árbitro e espera desculpas

Renan: 'São Paulo pode fazer 3 no Morumbi, mas obrigação é problema'

Flamengo: Filipe Luís poderia ter evitado expulsão? Comentaristas debatem

Boto detona arbitragem contra Flamengo e fará representação: 'Escândalo'

Samuel Lino detona arbitragem em vitória magra do Flamengo: 'Erros cometidos nos prejudicaram'

Situação do Flamengo é pior que a do São Paulo? Juca e Fabíola divergem

Lino critica resultado de Fla x Estudiantes: 'Condicionado pela arbitragem'

"Resultado condicionado pela arbitragem", dispara Lino após empate do Flamengo