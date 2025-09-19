São Paulo precisará fazer o que só conseguiu uma vez em sua história para avançar na Libertadores

O São Paulo precisará fazer o que só conseguiu uma vez em sua história na Copa Libertadores para se classificar à semifinal após a derrota por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio sul-americano.

Para se classificar no tempo regulamentar, o Tricolor precisará vencer a LDU por três gols de diferença na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis.

A única vez em que o São Paulo eliminou o seu adversário em um mata-mata de Libertadores após perder o jogo de ida por dois gols de diferença foi em 1993. Nas oitavas de final daquele ano, o Tricolor perdeu para o Newell's Old Boys, da Argentina, por 2 a 0, mas no Morumbis goleou o rival por 4 a 0.

O confronto foi uma reedição da final de 1992, em que o São Paulo conquistou seu primeiro título de Libertadores. No ano seguinte, após levar a melhor novamente sobre o Newell's Old Boys, desta vez nas oitavas de final, o Tricolor também passou por Flamengo, nas quartas, e Cerro Porteño, na semi, antes de bater a Universidad Católica, do Chile, na decisão e faturar o bicampeonato continental.

Caso vença a LDU na próxima quinta-feira por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença para que avancem à semifinal da Copa Libertadores.

O vencedor do duelo entre São Paulo e LDU enfrentará quem avançar de Palmeiras x River Plate. No jogo de ida, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Verdão venceu por 2 a 1 e agora decidirá a classificação no Allianz Parque, na próxima quarta-feira.