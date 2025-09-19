Topo

São Paulo precisa de 'milagre' que não consegue há 32 anos para avançar na Libertadores

19/09/2025

A derrota do São Paulo diante da LDU, pelas quartas de final da Libertadores, complicou a equipe de Hernán Crespo em busca de uma vaga às semifinais. Com o 2 a 0 sofrido no Equador, na altitude de Quito, será preciso vencer pela mesma diferença de gols no MorumBis. No entanto, desde 1993, o clube não consegue reverter uma derrota desse nível pelo torneio da Conmebol.

Na história da Libertadores, quando a competição passou a adotar confrontos diretos e o formato de mata-mata, o São Paulo perdeu a partida de ida em dez oportunidades - sem incluir o resultado desta quinta-feira. Por dois gols de diferença, em dois desses jogos: Atlético Nacional, na semi de 2016, no MorumBis, e Newell?s Old Boys, pelas oitavas de 1993.

A equipe argentina foi a única em que o São Paulo conseguiu reverter uma derrota de 2 a 0 na ida. Na ocasião, os times se reencontraram nas oitavas depois da decisão do ano anterior, em que os argentinos também saíram na frente, mas foram os são-paulinos que comemoram sua primeira Libertadores após triunfo na partida de volta.

Em 1993, assim como no ano anterior, São Paulo saiu atrás, mas conseguiu golear o rival na volta, por 4 a 0, para assegurar a vaga às quartas. Naquele ano, o São Paulo ainda conquistaria o bicampeonato da Libertadores, ao derrotar a Universidad Católica, do Chile, na decisão.

Contra a LDU, o cenário é semelhante: terá a força como mandante para tentar reverter a desvantagem sofrida na ida, apesar de ter sido superior ao adversário durante a partida. Além dos jogos com Newell?s, o São Paulo conseguiu se classificar após perder a primeira partida, por um gol de diferença, em 2004 e 2006, contra dois argentinos; Rosario Central (oitavas) e Estudiante (quartas).

Desde então, não conseguiu o feito. Além da derrota diante do Atlético Nacional na semi de 2016, em que perdeu a ida no MorumBis, o São Paulo perdeu para Cruzeiro e Internacional, em 2009 e 2010, respectivamente, fora de casa. No MorumBis, no entanto, não teve sucesso na partida decisiva.

Crespo garante que o São Paulo está vivo. Mas para isso, além de conquistar um resultado que não acontece há 32 anos, a equipe nunca se classificou no mata-mata depois de perder na ida para uma equipe que não fosse argentina. "O São Paulo está vivo. Criamos situações, chances de gols, e isso faz a gente acreditar. No mata-mata o jogo é de 180 minutos e os próximos 90 serão no Morumbi", afirmou o treinador nesta quinta-feira.

O resultado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, foi construído com gols de Bryan Ramírez e Michael Estrada. A LDU, campeã da Libertadores em 2008, tenta repetir o feito da última fase, quando conseguiu eliminar o Botafogo. Na ocasião, no entanto, teve o benefício de decidir a classificação em seus domínios, algo que não acontecerá na próxima semana.

