São Paulo precisa de feito raro em 2025 para avançar na Libertadores

Depois da derrota por 2 a 0 para a LDU, em Quito, o São Paulo terá que buscar uma virada histórica no Morumbis, na próxima quinta-feira, para seguir vivo na Copa Libertadores. Para se classificar diretamente à semifinal, o Tricolor precisa vencer por 3 gols de diferença, algo que não aconteceu com frequência em 2025. Caso vença por 2 gols, a decisão será nos pênaltis.

Vitória por 3 gols é exceção em 2025

O desafio é grande. Em 2025, nas 50 vezes em que entrou em campo em competições oficiais, o São Paulo só conseguiu vencer por 3 gols de diferença uma única vez: no jogo contra o Mirassol, pelo Paulistão, quando aplicou 4 a 1 no estádio do Morumbis. Isso mostra que o placar necessário para avançar na Libertadores não é uma missão fácil.

Vitórias por 2 gols são mais comuns ? mas fora de casa

O São Paulo venceu 8 partidas por 2 gols de diferença em 2025. Duas delas foram justamente na Libertadores, contra Libertad e Alianza Lima ? ambas fora de casa. Ou seja, o time ainda não conseguiu esse tipo de resultado jogando no Morumbis pela competição continental.

Crespo tem metade das vitórias por 2 gols

Desde que assumiu o comando técnico após a parada para o Mundial, Hernán Crespo já soma 4 das 8 vitórias por 2 gols em 2025. Isso mostra uma evolução ofensiva sob seu comando, mas que ainda seria insuficiente para garantir a classificação direta no cenário atual.

Vitória por 3 gols de diferença

São Paulo 4 x 1 Mirassol - Paulistão 2025

Vitórias por 2 gols de diferença

São Paulo 3 x 1 Corinthians - Paulistão 2025



São Bernardo 1 x 3 São Paulo - Paulistão 2025



Libertad 0 x 2 São Paulo - Libertadores 2025



Alianza Lima 0 x 2 São Paulo - Libertadores 2025



São Paulo 2 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025*



São Paulo 3 x 1 Fluminense - Brasileirão 2025*



São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2025*



São Paulo 2 x 0 Atlético-MG - Brasileirão 2025*

* Jogos sob o comando de Hernán Crespo.