'São Paulo está vivo' e busca virada que não consegue há 32 anos na Liberta

Hernán Crespo disse, após a derrota por 2 a 0 para a LDU, que "o São Paulo está vivo". Mas, para voltar a uma semifinal da Copa Libertadores pela primeira vez desde 2016, o Tricolor precisará de uma remontada que não acontece há 32 anos.

O que aconteceu

A última vez que o São Paulo conseguiu reverter em Libertadores uma derrota por dois gols no jogo de ida do mata-mata foi contra o Newell's Old Boys, na campanha do bicampeonato da América em 1993.

Naquelas oitavas de final, o clube foi derrotado por 2 a 0 na Argentina e fez 4 a 0 na volta. Mais adiante no mata-mata, os comandados de Telê Santana ainda passariam por Flamengo e Cerro Porteño antes de bater a Universidad Católica na final.

E vários ídolos e grandes personagens estavam em campo naquela vitória por quatro gols no Morumbis. O São Paulo estava escalado com: Zetti, Cafu, Ronaldão, Vítor, Lula, Ronaldo Luíz, Palhinha, Ra, Pintado, Dinho e Müller. No lado argentino, Tata Martino e Mauricio Pochettino, dois renomados técnicos da atualidade, estavam em campo.

O São Paulo nunca mais conseguiu avançar de fase na Libertadores após perder o primeiro jogo por mais de um gol de diferença. E pior: desde a classificação sobre o Estudiantes em 2006, nos pênaltis, o São Paulo não se classificou no torneio após qualquer derrota em um jogo de ida, independentemente do placar: são seis derrotas e seis eliminações.

No mata-mata de 2006, o time sofreu uma derrota justamente na ida da final, quando foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1. Três anos depois, em 2009, foi eliminado após perder por 2 a 1 para o Cruzeiro, na ida das quartas. Em 2010, caiu novamente para o Inter, dessa vez após derrota por 1 a 0 na semifinal, no Beira-Rio. Adiante, sofreu reveses contra Atlético-MG (2 a 1 na ida das oitavas de 2013), Atlético Nacional (2 a 0 na ida das semis de 2016) e Talleres (2 a 0 na ida da 1ª fase da pré-Libertadores de 2019).

Morumbis é esperança

Apesar do recorte nessas últimas décadas não ser favorável, o Tricolor tem o histórico contra a LDU como trunfo para chegar às semis. Se por um lado os paulistas perderam em todas as quatro visitas ao Estádio Casa Blanca, o time tem bom aproveitamento contra os equatorianos no Morumbis.

O primeiro triunfo veio em 2004, por 1 a 0, também pela Libertadores; depois, em 2020, com Fernando Diniz à beira do campo, o Tricolor venceu por 3 a 0; o embate mais recente veio em 2023, quando Arboleda marcou o gol da vitória no tempo normal. Porém, a equipe de Dorival Júnior disse adeus à Copa Sul-Americana nos pênaltis com uma cobrança desperdiçada por James Rodríguez.

O São Paulo precisa vencer a LDU por três gols de diferença, ou por dois gols e pênaltis, para seguir vivo na Libertadores. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis.