São Paulo empata com Oeste fora de casa pela ida das oitavas do Paulista sub-20

19/09/2025 17h06

Fora de casa, o São Paulo empatou, nesta sexta-feira, com o Oeste em 0 a 0, pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20. A partida aconteceu no Vila Porto, em Barueri.

Situação do confronto

Totalmente em aberto, o jogo de volta entre São Paulo e Oeste acontece no CFA Laudo Natel, na próxima sexta-feira, 26 de setembro, também às 15h (de Brasília). Está o próximo compromisso de ambas as equipes, que possuem calendário livre neste atual estágio da temporada.

Não há adversário definido nas quartas de final, já que os confrontos são definidos de acordo com a campanha das equipes. Segundo a Federação Paulista, os duelos da próxima fase acontecem nos sábados 4 e 11 de outubro. Já a semifinal, nos dias 18 e 25 de outubro, em dois sábados. A grande final está marcada para os sábados de 8 e 15 de novembro.


Campanha do São Paulo no Campeonato Paulista sub-20

Na primeira fase, sob o comando de Allan Barcellos, a equipe disputou 15 jogos, conquistando 11 vitórias, dois empates e sofrendo duas derrotas. Ao todo, marcou 36 gols e sofreu apenas 13, somando 35 pontos e garantindo a liderança do Grupo 3.

No mata-mata, manteve o bom desempenho ao eliminar o Mauá, com uma vitória e um empate, marcando quatro gols e sofrendo dois. Agora, nas oitavas de final, empatou sem gols contra o Oete.

