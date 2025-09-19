São Paulo atualiza situação de três lesionados em treino com não relacionados; veja

Os jogadores do São Paulo não relacionados na derrota por 2 a 0 contra o LDU, em Quito, treinaram nesta sexta-feira, no SuperCT, abrindo a preparação para enfrentar o Santos, pelo Brasileiro. O Tricolor Paulista busca retomar o caminho das vitórias, já que saiu atrás no duelo das quartas de final da Copa Libertadores.

Atualização da situação dos lesionados

Oscar, que fraturou os processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3) na reta final de julho, treinou normalmente em um trabalho que foi complementado por jogadores das categorias de base do São Paulo.

Outra boa notícia para o Tricolor Paulista é Luiz Gustavo. Totalmente recuperado de um tromboembolismo pulmonar, o volante de 38 anos participou de parte das atividades no campo. A partir deste sábado, quando a comissão técnica de Crespo terá o grupo completo, o jogador treinará normalmente junto aos outros jogadores.

Desta forma, os dois jogadores citados acima podem pintar como novidade para o clássico contra o Santos.

Para finalizar, o meia atacante Lucas evoluiu em seu processo de recuperação de uma lesão ligamentar parcial e estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito. Desta forma, o camisa fez um treinamento em campo sob a supervisão de fisioterapeutas, com fundamentos com bola e aumento de carga.

Os atletas que não foram relacionados para a viagem a Quito treinaram nesta sexta-feira. O meia Oscar participou de todas as etapas dos trabalhos com bola, que contaram com jovens das categorias de base. O volante Luiz Gustavo participou de parte das atividades no campo e, a... pic.twitter.com/6Kc0K4RTuk ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 19, 2025

Situação do São Paulo

Derrotado na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o São Paulo, agora, volta suas atenções para o duelo contra o Peixe, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo (21), na Vila Belmiro, a partir das 20h30 (de Brasília).

O clube da capital, atualmente, ocupa a sétima colocação do torneio nacional, com 35 unidades conquistadas.