Santos assina primeiro contrato profissional com David Nogueira

19/09/2025 10h11

A diretoria do Santos anunciou na manhã desta sexta-feira em suas redes sociais a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante David Nogueira, de 16 anos.

Atualmente na equipe Sub-17, o jovem  atleta - nascido em Portugal e filho do ex-atleta Edmílson - firmou vínculo com o clube até 31 de julho de 2028, reforçando o projeto de valorização das categorias de base do Peixe.

"Estou muito feliz com todas as oportunidades que o Santos está me dando. No futebol, tudo acontece muito rápido, então temos que aproveitar da melhor forma todas as valorizações que o clube nos oferece", disse o jogador.

Números da revelação

David Nogueira vem se destacando na base do Santos. Segundo o portal OGOL, ele já acumula 17 jogos e 10 gols pelo time sub-17 do Peixe, mostrando potencial para integrar o elenco principal no futuro.

"Esse é o seu primeiro contrato firmado, e temos absoluta convicção de que é um reconhecimento de um jovem talento da base que tem um futuro muito promissor", afirmou Marcelo Teixeira, presidente santista.

O clube celebrou o momento com a mensagem: "Vai pra cima deles, David!", demonstrando confiança no talento do jovem atacante.

