Samuel Lino detona arbitragem em vitória magra do Flamengo: 'Erros cometidos nos prejudicaram'

Samuel Lino estava bastante revoltado após o triunfo por 2 a 1 do Flamengo sobre o Estudiantes, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. De acordo com o atacante, o árbitro colombiano Andrés Rojas cometeu erros inadmissíveis que custaram uma vantagem tranquila dos cariocas.

A torcida flamenguista vaiou bastante o árbitro na saída do campo. A expulsão equivocada do Gonzalo Plata, chutado pelo defensor e que acabou levando o segundo cartão amarelo quando o jogo estava 2 a 0, aos 37 minutos da fase final, foi apenas o estopim para a revolta contra a arbitragem.

Com um a menos, o Flamengo se retraiu e acabou levando um gol de Carrillo no fim - o árbitro anotou contra do zagueiro Léo Pereira, já que a bola desviou em sua barriga.

"O resultado final foi muito condicionado pela arbitragem", disparou um irritado Samuel Lino. "Os erros cometidos hoje prejudicaram a gente. Este gol que eles fizeram hoje foi consequência do que a arbitragem fez no jogo. Para nós, tudo, e para eles, nada", continuou, sobre a anotação de faltas e distribuição de cartões.

A revolta com Andrés Rojas veio desde o primeiro tempo, justamente em lance com Samuel Lino. O atacante entrou em velocidade na área e levou um toque sutil na perna, sendo derrubado por trás na área. O pênalti sequer foi checado no VAR.

O árbitro ainda irritou os flamenguistas ignorando diversas entradas fortes dos argentinos, deixando de puni-los com cartão. Mas deu amarelo ao então capitão Bruno Henrique por reclamação, levando sonora vaia.

Plata usou as redes sociais para reclamar. O atacante equatoriano postou, com ironia: Parabéns, nem para chamar o VAR." Ocorre que o árbitro de vídeo não pode interferir em segundo amarelo. Para piorar, ele estava fora da área e nem uma penalidade poderia ser revista.