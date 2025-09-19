Topo

Samir Carvalho: 'Contratação de médico do SPFC rachou DM do Corinthians'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 17h18

O departamento médico do Corinthians enfrenta uma crise interna após a contratação de Ricardo Galotti, ex-São Paulo, revelou o colunista Samir Carvalho na Live do Clube.

Samir explicou que a chegada de Galotti para assumir a chefia do setor gerou desconforto, especialmente com André Jorge, que já comandava o departamento e chegou a colocar o cargo à disposição em protesto.

O Ricardo Galotti chega para ser chefe do Departamento Médico, e o doutor André Jorge já era o chefe do D.M., que tem feito um bom trabalho. [...] E aí, o doutor André Jorge não aceitou o fato do doutor Galotti chegar pra ser o chefe. Colocou até o cargo à disposição. Samir Carvalho

Fabinho Soldado entendeu que não precisava, falou com o presidente que não pediu. E o presidente [Osmar Stábile] simplesmente foi lá e contratou o novo médico. E aí, o Osmar, sempre um pacificador, define a situação da seguinte forma: o Galotti como o superintendente do Departamento Médico do Corinthians, e mantém o André Jorge como chefe do DM. Mas o clima ficou muito ruim.
Samir Carvalho

