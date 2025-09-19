Rio Ladies Open confirma as presenças de Laura Pigossi e Carol Meligeni
Foi divulgada a lista oficial das tenistas que disputarão o Rio Ladies Open, o WTA do Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 19 de outubro, na Techset Academy. A competição conta com premiação de US$ 115 mil e oferece 125 pontos no ranking mundial da WTA.
Duas brasileiras estão confirmadas diretamente na chave: Laura Pigossi, 180ª colocada, medalhista olímpica de bronze em 2021 nas duplas, e Carol Meligeni Alves, 237ª.
"Estou muito feliz em poder jogar o Rio Ladies Open, mais um torneio grande no Brasil para o tênis feminino. O Rio e o Brasil precisam disso, torneios desse nível, com grandes jogadoras. E jogar no seu país não tem nada igual, com apoio da torcida que sempre nos faz dar 110% em quadra", disse Laura.
"O tênis brasileiro vive um momento especial, e nada simboliza melhor isso do que a sequência de torneios femininos neste segundo semestre, como o Rio Ladies Open, um WTA 125. Jogar no Brasil é muito importante: competir em alto nível, evoluir constantemente e, ao mesmo tempo, estar perto de casa, com o apoio da torcida e da família", destacou Carol.
Destaques do torneio
A principal favorita será a argentina Solana Sierra, 72ª do mundo, que fez história para o tênis argentino ao furar o qualifying e atingir as oitavas de final em Wimbledon, o torneio mais tradicional do esporte. Ela bateu pelo caminho a favorita britânica Katie Boulter. A tenista ainda furou os qualies de Roland Garros e Cincinnati, dois dos maiores eventos do planeta.
A egípcia Mayar Sherif, 100ª colocada, será a segunda favorita, seguida pela húngara Panna Udvardy. Outro destaque é a italiana Martina Trevisan, semifinalista de Roland Garros em 2022. A ex-top 20 vem buscando o retorno ao melhor nível após nove meses de ausência do circuito mundial. A eslovaca Polona Hercog, ex-top 40, também disputa o evento.
Veja a lista do Rio Ladies Open:
- Solana Sierra (ARG) 72
- Mayar Sherif (EGY) 100
- Panna Udvardy (HUN) 113
- Simona Waltert (SUI) 117
- Julia Grabher (AUT) 122
- Leyre Romero Gormaz (ESP) 127
- Martina Trevisan (ITA) 127 SR
- Maria Lourdes Carle (ARG) 129
- Sinja Kraus (AUT) 133
- Maja Chwalinska (POL) 135
- Oleksandra Oliynykova (UCR) 163
- Julia Riera (ARG) 171
- Polona Hercog (SLO) 171 SR
- Laura Pigossi (BRA) 180
- Carole Monnet (FRA) 200
- Tara Wuerth (ALE) 218
- Irene Burillo (ESP) 221
- Eva Vedder (HOL) 223
- Miriam Bulgaru (ROM) 232
- Carolina Meligeni Alves (BRA) 237
- Sada Nahimana (BRI) 245
- Ekaterine Gorgodze (GEO) 248
- Nicole Fossa Huergo (ITA) 250.