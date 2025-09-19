Rio Ladies Open confirma as presenças de Laura Pigossi e Carol Meligeni

Topo

Foi divulgada a lista oficial das tenistas que disputarão o Rio Ladies Open, o WTA do Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 19 de outubro, na Techset Academy. A competição conta com premiação de US$ 115 mil e oferece 125 pontos no ranking mundial da WTA.

Duas brasileiras estão confirmadas diretamente na chave: Laura Pigossi, 180ª colocada, medalhista olímpica de bronze em 2021 nas duplas, e Carol Meligeni Alves, 237ª.

"Estou muito feliz em poder jogar o Rio Ladies Open, mais um torneio grande no Brasil para o tênis feminino. O Rio e o Brasil precisam disso, torneios desse nível, com grandes jogadoras. E jogar no seu país não tem nada igual, com apoio da torcida que sempre nos faz dar 110% em quadra", disse Laura.

"O tênis brasileiro vive um momento especial, e nada simboliza melhor isso do que a sequência de torneios femininos neste segundo semestre, como o Rio Ladies Open, um WTA 125. Jogar no Brasil é muito importante: competir em alto nível, evoluir constantemente e, ao mesmo tempo, estar perto de casa, com o apoio da torcida e da família", destacou Carol.

Destaques do torneio

A principal favorita será a argentina Solana Sierra, 72ª do mundo, que fez história para o tênis argentino ao furar o qualifying e atingir as oitavas de final em Wimbledon, o torneio mais tradicional do esporte. Ela bateu pelo caminho a favorita britânica Katie Boulter. A tenista ainda furou os qualies de Roland Garros e Cincinnati, dois dos maiores eventos do planeta.

A egípcia Mayar Sherif, 100ª colocada, será a segunda favorita, seguida pela húngara Panna Udvardy. Outro destaque é a italiana Martina Trevisan, semifinalista de Roland Garros em 2022. A ex-top 20 vem buscando o retorno ao melhor nível após nove meses de ausência do circuito mundial. A eslovaca Polona Hercog, ex-top 40, também disputa o evento.

Veja a lista do Rio Ladies Open:

  • Solana Sierra (ARG) 72

  • Mayar Sherif (EGY) 100

  • Panna Udvardy (HUN) 113

  • Simona Waltert (SUI) 117

  • Julia Grabher (AUT) 122

  • Leyre Romero Gormaz (ESP) 127

  • Martina Trevisan (ITA) 127 SR

  • Maria Lourdes Carle (ARG) 129

  • Sinja Kraus (AUT) 133

  • Maja Chwalinska (POL) 135

  • Oleksandra Oliynykova (UCR) 163

  • Julia Riera (ARG) 171

  • Polona Hercog (SLO) 171 SR

  • Laura Pigossi (BRA) 180

  • Carole Monnet (FRA) 200

  • Tara Wuerth (ALE) 218

  • Irene Burillo (ESP) 221

  • Eva Vedder (HOL) 223

  • Miriam Bulgaru (ROM) 232

  • Carolina Meligeni Alves (BRA) 237

  • Sada Nahimana (BRI) 245

  • Ekaterine Gorgodze (GEO) 248

  • Nicole Fossa Huergo (ITA) 250.

