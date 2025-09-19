Renan: 'São Paulo pode fazer 3 no Morumbi, mas obrigação é problema'

A derrota do São Paulo para a LDU (EQU) em Quito, no jogo de ida da quartas de final da Libertadores, não é definitiva para o confronto, mas a obrigação de vencer em casa pode atrapalhar o time brasileiro, opinou Renan Teixeira, no Fim de Papo.

O São Paulo foi derrotado por 2 a 0 na primeira partida e volta a encarar os equatorianos na próxima quinta (25), às 19h (de Brasília), no MorumBis.

Em um confronto de 180 minutos, principalmente nos primeiros 90, você tem que minimizar os riscos. E o São Paulo não tem necessidade de sair jogando pelo meio. 1 a 0 é um resultado completamente possível de ser revertido.

O 2 a 0 também é possível, mas a obrigação de ganhar de 2 a 0? Em circunstâncias normais, o São Paulo ganha até de três, mas o problema é a obrigação.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo