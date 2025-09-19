Topo

Renan: 'São Paulo pode fazer 3 no Morumbi, mas obrigação é problema'

19/09/2025 00h42

A derrota do São Paulo para a LDU (EQU) em Quito, no jogo de ida da quartas de final da Libertadores, não é definitiva para o confronto, mas a obrigação de vencer em casa pode atrapalhar o time brasileiro, opinou Renan Teixeira, no Fim de Papo.

O São Paulo foi derrotado por 2 a 0 na primeira partida e volta a encarar os equatorianos na próxima quinta (25), às 19h (de Brasília), no MorumBis.

Em um confronto de 180 minutos, principalmente nos primeiros 90, você tem que minimizar os riscos. E o São Paulo não tem necessidade de sair jogando pelo meio. 1 a 0 é um resultado completamente possível de ser revertido.

O 2 a 0 também é possível, mas a obrigação de ganhar de 2 a 0? Em circunstâncias normais, o São Paulo ganha até de três, mas o problema é a obrigação.
Renan Teixeira

