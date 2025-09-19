Remo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pela Série B
Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, pela 27ª rodada da Série B.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.
Onde assistir Remo x Atlético-GO ao vivo?
Streaming: Disney+
Como chega o Remo para o confronto
O Remo ocupa a sétima colocação, com 39 pontos. O time soma nove vitórias, 12 empates e cinco derrotas, e tenta entrar no G4.
Como chega o Atlético-GO para o confronto
O Atlético-GO é o 13º colocado, com 35 pontos em 26 jogos (oito vitórias, 11 empates e sete derrotas).
Histórico do confronto
As equipes já se enfrentaram cinco vezes. O Remo leva vantagem, com três vitórias, contra apenas uma do Atlético-GO, além de um empate.
Prováveis escalações
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Diego Hernandez; Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Pedro
Técnico: António Oliveira
Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Robert Santos e Yuri; Federico Martínez e Lelê
Técnico: Rafael dos Santos Lacerda
Arbitragem
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Joverton Wesley De Souza Lima
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Ficha técnica de Remo x Atlético-GO
Confronto: Remo x Atlético-GO
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Evandro Almeida - Belém (PA)
Transmissão: Disney+