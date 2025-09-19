Topo

Esporte

Remo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pela Série B

19/09/2025 20h00

Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, pela 27ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Remo x Atlético-GO ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Remo para o confronto

O Remo ocupa a sétima colocação, com 39 pontos. O time soma nove vitórias, 12 empates e cinco derrotas, e tenta entrar no G4.

Como chega o Atlético-GO para o confronto

O Atlético-GO é o 13º colocado, com 35 pontos em 26 jogos (oito vitórias, 11 empates e sete derrotas).

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram cinco vezes. O Remo leva vantagem, com três vitórias, contra apenas uma do Atlético-GO, além de um empate.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Diego Hernandez; Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Pedro
Técnico: António Oliveira

Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Robert Santos e Yuri; Federico Martínez e Lelê
Técnico: Rafael dos Santos Lacerda

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

  • Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Joverton Wesley De Souza Lima

  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Ficha técnica de Remo x Atlético-GO

Confronto: Remo x Atlético-GO
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Evandro Almeida - Belém (PA)
Transmissão: Disney+

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Luna Hardman detalha recuperação, se surpreende com semi e leva Wahine com leveza: "Fazendo o que amo"

Remo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Ceará x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians x Santos: veja onde assistir ao clássico pelo Paulista feminino

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Avaí x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Hoffenheim x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações