Real Madrid: Xabi Alonso exalta Vini Jr. e Rodrygo; Endrick é relacionado

O técnico Xabi Alonso elogiou os brasileiros Vinicius Jr e Rodrygo antes do jogo contra o Espanyol, amanhã, às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A partida pode marcar o retorno de Endrick, que foi relacionado pela primeira vez na temporada.

"Rodrygo nos oferece sua qualidade, drible e capacidade de associação. Vini também tem isso. São dois jogadores desequilibrantes", afirmou Xabi.

Segundo o treinador, o impacto dos dois é notável tanto quando iniciam como titulares quanto quando entram ao longo do jogo. "É uma posição em que estamos muito bem servidos", completou.

Sobre Vini Jr., Alonso também comentou o estado emocional do jogador após ter começado na reserva o jogo contra o Olympique de Marselha, pela Champions League.

"Ontem [quinta-feira] percebi que não era o momento de falar com ele, mas hoje ele já estava com um sorriso melhor e mais positivo. Conversei com ele e fiz trabalhos individualizados durante o treino", revelou.

O técnico celebrou o retorno de nomes importantes ao elenco, como é o caso do ex-palmeirense Endrick. "Ele participou de menos treinos, já está pronto para ser convocado", disse.

Por fim, Alonso reforçou a necessidade de controle emocional para evitar decisões precipitadas em campo. "Queremos manter, por mais tempo, essa sensação de controle que estamos conseguindo gerar. Isso nos dará estabilidade emocional para não ficarmos excessivamente empolgados", concluiu.