Rafael Fiziev se lesiona e deixa a luta contra Charles Do Bronx no UFC Rio

Luta mais aguardada do UFC Rio, o duelo entre Rafael Fiziev e Charles 'Do Bronx' Oliveira não vai mais acontecer no show do dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'. De acordo com a informação do 'Octagon Update', confirmada pela equipe da Ag Fight junto a fontes próximas ao evento, o lutador do Azerbaijão sofreu uma lesão e está fora da disputa que serviria como 'main event' do card no Rio de Janeiro (RJ).

Ainda não há informações sobre a continuidade de Charles Do Bronx no UFC Rio. No entanto, diante da importância do ex-campeão peso-leve (70 kg) para o evento, é provável que a entidade presidida por Dana White tente encontrar um substituto para Fiziev a tempo de manter o atleta paulista no card do dia 11 de outubro.

Presença questionada

Antes mesmo da saída de Rafael Fiziev, a presença de Charles Do Bronx no card do UFC Rio já vinha sendo questionada por parte da comunidade do MMA. Isso porque o ex-campeão peso-leve sofreu um duro nocaute na sua última luta, diante de Ilia Topuria, no dia 28 de junho - portanto, menos de três meses antes do compromisso na Cidade Maravilhosa.

Substituto à vista?

Caso, de fato, busque um substituto para Fiziev, o Ultimate pode tentar fazer uma ligação para Benoit Saint Denis. Depois de vencer o brasileiro Maurício Ruffy no UFC Paris, no último dia 6 de setembro, o lutador francês - 13º colocado no ranking dos leves - demonstrou interesse em servir como uma espécie de reserva da luta entre Do Bronx e Fiziev, caso alguma coisa acontecesse com um dos dois.

