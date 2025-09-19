Quem vai ganhar a Bola de Ouro 2025? Veja os indicados
A 69ª edição da Bola de Ouro ocorre nesta segunda-feira. O prêmio, entregue pela France Football, elegerá o melhor jogador do mundo na temporada 2024/25. Com dois atletas brasileiros entre os indicados, a premiação terá um vencedor inédito.
Raphinha (Barcelona) e Vinícius Jr. (Real Madrid) representam o Brasil na premiação. Os países com o maior número de indicados são Inglaterra e França, com quatro atletas cada. Eles são seguidos por Espanha e Portugal, que colocaram três futebolistas na lista dos 30 melhores do mundo.
Yamal é o jogador mais novo a ser indicado à premiação nesta temporada. A sensação do Barcelona tem apenas 18 anos. Do outro lado, o jogador mais velho na lista é o polonês Robert Lewandowski, de 37 anos, companheiro do jovem espanhol na equipe catalã.
Favoritos
De acordo com o The Athletic, Ousmane Dembelé tem larga vantagem para conquistar a Bola de Ouro. O atacante francês foi o maior destaque do Paris Saint-Germain nos títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões, com 33 gols e 15 assistências em 49 jogos.
O jornal americano ainda aponta que Yamal, Vitinha, Raphinha e Salah irão completar o top5.
Indicados
- ?? Alexis Mac Allister (Liverpool) - Meio-campista
- ?? Lautaro Martínez (Inter de Milão) - Atacante
- ?? Raphinha (Barcelona) - Atacante
- ?? Vinícius Júnior (Real Madrid) - Atacante
- ?? Mohamed Salah (Liverpool) - Atacante
- ?? Jude Bellingham (Real Madrid) - Meio-campista
- ?? Harry Kane (Bayern de Munique) - Atacante
- ?? Cole Palmer (Chelsea) - Atacante
- ?? Declan Rice (Arsenal) - Meio-campista
- ?? Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) - Atacante
- ?? Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Meio-campista
- ?? Kylian Mbappé (Real Madrid) - Atacante
- ?? Michael Olise (Bayern de Munique) - Atacante
- ?? Khvicha Kvaratskhelia (Napoli / Paris Saint-Germain) - Atacante
- ?? Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool) - Meio-campista
- ?? Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - Atacante
- ?? Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City) - Goleiro
- ?? Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) - Lateral
- ?? Denzel Dumfries (Inter Milan) - Lateral
- ?? Virgil van Dijk (Liverpool) - Zagueiro
- ?? Erling Haaland (Manchester City) - Atacante
- ?? Robert Lewandowski (Barcelona) - Atacante
- ?? Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) - Lateral
- ?? João Neves (Paris Saint-Germain) - Meio-campista
- ?? Vitinha (Paris Saint-Germain) - Meio-campista
- ?? Scott McTominay (Manchester United) - Meio-campista
- ?? Pedri (Barcelona) - Meio-campista
- ?? Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) - Meio-campista
- ?? Lamine Yamal (Barcelona) - Atacante
- ?? Viktor Gyökeres (Sporting CP) - Atacante.