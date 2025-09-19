Topo

Quem vai ganhar a Bola de Ouro 2025? Veja os indicados

19/09/2025

A 69ª edição da Bola de Ouro ocorre nesta segunda-feira. O prêmio, entregue pela France Football, elegerá o melhor jogador do mundo na temporada 2024/25. Com dois atletas brasileiros entre os indicados, a premiação terá um vencedor inédito.

Raphinha (Barcelona) e Vinícius Jr. (Real Madrid) representam o Brasil na premiação. Os países com o maior número de indicados são Inglaterra e França, com quatro atletas cada. Eles são seguidos por Espanha e Portugal, que colocaram três futebolistas na lista dos 30 melhores do mundo.

Sem Rodri, Messi, Modric ou Cristiano Ronaldo ? únicos vencedores da Bola de Ouro ainda em atividade ?, o prêmio terá um novo vencedor. Raphinha, do Barcelona, tem chances reais de conquistar a premiação, mas está atrás de nomes como Dembelé (PSG) e do seu companheiro de time, Yamal.

Yamal é o jogador mais novo a ser indicado à premiação nesta temporada. A sensação do Barcelona tem apenas 18 anos. Do outro lado, o jogador mais velho na lista é o polonês Robert Lewandowski, de 37 anos, companheiro do jovem espanhol na equipe catalã.

Favoritos

De acordo com o The Athletic, Ousmane Dembelé tem larga vantagem para conquistar a Bola de Ouro. O atacante francês foi o maior destaque do Paris Saint-Germain nos títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões, com 33 gols e 15 assistências em 49 jogos.

O jornal americano ainda aponta que Yamal, Vitinha, Raphinha e Salah irão completar o top5.

Indicados

  1. ?? Alexis Mac Allister (Liverpool) - Meio-campista

  2. ?? Lautaro Martínez (Inter de Milão) - Atacante

  3. ?? Raphinha (Barcelona) - Atacante

  4. ?? Vinícius Júnior (Real Madrid) - Atacante

  5. ?? Mohamed Salah (Liverpool) - Atacante

  6. ?? Jude Bellingham (Real Madrid) - Meio-campista

  7. ?? Harry Kane (Bayern de Munique) - Atacante

  8. ?? Cole Palmer (Chelsea) - Atacante

  9. ?? Declan Rice (Arsenal) - Meio-campista

  10. ?? Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) - Atacante

  11. ?? Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Meio-campista

  12. ?? Kylian Mbappé (Real Madrid) - Atacante

  13. ?? Michael Olise (Bayern de Munique) - Atacante

  14. ?? Khvicha Kvaratskhelia (Napoli / Paris Saint-Germain) - Atacante

  15. ?? Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool) - Meio-campista

  16. ?? Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - Atacante

  17. ?? Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City) - Goleiro

  18. ?? Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) - Lateral

  19. ?? Denzel Dumfries (Inter Milan) - Lateral

  20. ?? Virgil van Dijk (Liverpool) - Zagueiro

  21. ?? Erling Haaland (Manchester City) - Atacante

  22. ?? Robert Lewandowski (Barcelona) - Atacante

  23. ?? Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) - Lateral

  24. ?? João Neves (Paris Saint-Germain) - Meio-campista

  25. ?? Vitinha (Paris Saint-Germain) - Meio-campista

  26. ?? Scott McTominay (Manchester United) - Meio-campista

  27. ?? Pedri (Barcelona) - Meio-campista

  28. ?? Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) - Meio-campista

  29. ?? Lamine Yamal (Barcelona) - Atacante

  30. ?? Viktor Gyökeres (Sporting CP) - Atacante.

