Topo

Esporte

Promessa se reergue na base e vira esperança do Santos no Paulista sub-20

19/09/2025 05h00

Depois de um período complicado, convivendo com lesões, Bernardo vive o seu melhor momento na temporada. O meia se tornou peça-chave no sistema ofensivo do Santos na categoria sub-20.

Com seis gols nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Paulista, o jogador de 20 anos é o artilheiro do time e líder em participações em tentos.

"Estou muito feliz com o momento que estou vivendo e por poder contribuir com a equipe dentro de campo. Estamos em um momento coletivo muito bom e, individualmente, tenho me sentido cada vez melhor e mais confiante", disse o Menino da Vila.

Desde que se recuperou de uma sequência de lesões musculares, em junho, Bernardo soma sete gols em 14 partidas entre os Paulistão e Brasileirão sub-20.

Recentemente, o meia chegou a integrar algumas atividades da equipe profissional, já sob o comando da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. Em 2024, ele chegou a ser promovido por Carille, mas sofreu com lesões e não teve sequência no elenco principal.

Foco no clássico!

O Santos sub-20 encara o Corinthians nas oitavas de final do Paulista. O embate está marcado para esta sexta, às 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo. O segundo jogo será na Vila Belmiro, no dia 26 de setembro.

"Temos dois confrontos importantes contra o Corinthians, um clássico que sempre exige muita atenção e entrega do começo ao fim. Vamos buscar fazer grandes partidas, manter a concentração nos detalhes e lutar pela classificação, que é o nosso objetivo", finalizou Bernardo.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Matheus Corrêa projeta duelo com o Santos e mira classificação do Corinthians no Paulista sub-20

Crespo explica por que Ferreirinha, que mudou o jogo contra a LDU, não foi titular em Quito

Promessa se reergue na base e vira esperança do Santos no Paulista sub-20

Título em família? Mãe e filha, Neymara e Luna buscam vaga na final: "Situação mais incrível da carreira"

São Paulo precisará fazer o que só conseguiu uma vez em sua história para avançar na Libertadores

Jogadores do Flamengo reclamam de interferência de quarto árbitro

Altitude atrapalhou São Paulo? Juca e Renan discordam

Arrogância e prepotência: Filipe Luís detona árbitro e espera desculpas

Renan: 'São Paulo pode fazer 3 no Morumbi, mas obrigação é problema'

Flamengo: Filipe Luís poderia ter evitado expulsão? Comentaristas debatem

Boto detona arbitragem contra Flamengo e fará representação: 'Escândalo'