Julio Gomes: Preciosismo do Flamengo tirou chance de goleada

O Flamengo perdeu a chance de encaminhar a classificação na Libertadores contra o Estudiantes por preciosismo nas finalizações, não só por causa do grave erro da arbitragem ao expulsar Gonzalo Plata, avalia Julio Gomes no De Primeira, do Canal UOL.

A frustração do resultado canaliza-se para a arbitragem, mas o Flamengo foi preciosista em várias jogadas em que poderia ter sido mais sangue nos olhos, como foi contra o Vitória. O jogo estava muito fácil e o Pedro com 10 minutos de segundo tempo estava dando lançamento de chaleira. Estava 2 a 0, contra time argentino. Então, acho que o preciosismo do Flamengo falou mais alto para o resultado de 2 a 1 do que o erro da arbitragem, que é a expulsão do Plata. Julio Gomes

A Conmebol reconheceu o erro na aplicação do segundo cartão amarelo para Plata e liberou o equatoriano para o jogo de volta, na Argentina, na quinta-feira da semana que vem.

Imagina tudo isso que aconteceu exatamente do jeito que aconteceu, mas se o Flamengo tivesse feito 3x0, e teve chances de monte para isso, o Plata ia ser expulso e ia acabar 3x0. Ninguém ia estar falando de arbitragem. Julio Gomes

Na visão do colunista, o erro capital do juiz colombiano Andrés Rojas foi a expulsão de Plata. Para Julio, a arbitragem não foi "escandalosa", mas errou na desigualdade de critérios.

Eu acho que o erro de arbitragem é o cartão do Plata, eu não vejo o pênalti no Lino e eu acho que o gol do Estudiantes, ainda que discutível, não tem que ser anulado. Teve alguns cartões amarelos invertidos, talvez ele tenha economizado um ou dois cartões para o Estudiantes, mas fora isso, o primeiro amarelo do Plata é justíssimo. Então, não é uma arbitragem escandalosa. Julio Gomes

