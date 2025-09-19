Portuguesas Luana Dourado e Alice Teotonio duelam na final Pro Júnior do Wahine: "Não tenho pressão"

O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025 conheceu, na tarde desta sexta-feira, as duas finalistas da categoria Pro Júnior. A decisão será totalmente portuguesa: as compatriotas Luana Dourado e Alice Teotonio brigam pelo título mundial da categoria.

Na praia do Solemar, em Jacaraípe (ES), foram realizadas as quartas de final e também as semifinais da categoria Pro Júnior. Para chegar à final, Luana Dourado precisou passar pela brasileira Mayra Gonçalves e também pela compatriota Maria Padrela, respectivamente.

"Estou me sentindo muito bem. É muito gratificante poder mostrar o meu bodyboard, porque mostra como eu tenho trabalhado ao longo do ano. Estou muito feliz por avançar à final e vou continuar a dar o meu melhor para conseguir o melhor resultado", afirmou Luana em entrevista à Gazeta Esportiva.

Apesar da quantidade de ondas menor do que o normal, Luana teve um dia perfeito no mar que banha a praia de Solemar. Na bateria das quartas de final, somou sua segunda nota 10 no torneio. Já na semifinal, entrou com tudo e totalizou um somatório de 17,50, com notas 9,5 e 8,0.

A jovem de 16 anos revelou estar surfando com leveza, sem nenhum tipo de pressão, mas deixou claro que vai em busca do título neste sábado.

"Vou buscar dar o meu melhor e esperar que ele [mar] sorria para mim. Eu não tenho pressão [risos]. Já igualei o meu resultado dos outros anos, mas claro que quero mais e vou lutar por isso", concluiu a portuguesa.

Alice Teotonio não quer deixar barato

Alice Teotonio estará do outro lado da final e também irá em busca do título de campeã mundial Pro Júnior em Jacaraípe. A bodyboarder sabe do tamanho desafio que terá pela frente ao encarar Luana Dourado, mas tem confiança de que pode sair com o troféu.

"Estou me sentindo bem. Sei que será uma bateria difícil, mas sei que eu consigo fazer isso se eu pegar algumas boas ondas e fazer o que sei fazer", declarou em entrevista ao canal oficial da IBC World Tour.

Alice Teotonio também deu show para chegar à final do Wahine. A portuguesa venceu Emie Padois com uma virada espetacular nos últimos dois minutos de bateria, somando 13,85 contra 13,50 pontos da francesa. Já na semi, eliminou a peruana Hannah Saavedra. Ela, então, revelou o segredo por trás do bom desempenho das portuguesas.

"O segredo é a Cata Sousa, com certeza [risos]. Ela está sempre ali nos ajudando e é uma ótima técnica", explicou a jovem atleta, que se referiu à Catarina Sousa, bodyboarder portuguesa que está nas semifinais da categoria Máster do Wahine Bodyboarding Pro.

A grande decisão da categoria Pro Júnior da etapa capixaba do Circuito Mundial de Bodyboarding está agendada para este sábado, com início previsto por volta das 11h (de Brasília), na praia de Solemar, em Jacaraípe.

*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.