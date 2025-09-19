Polêmicas e hegemonia: veja curiosidades da Bola de Ouro
A Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista France Football desde 1956, chega à sua 69ª edição. Nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, será eleito o melhor jogador da temporada 2024/25.
Na segunda premiação sem a indicação de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a Bola de Ouro retorna à imprevisibilidade dos prêmios, como ocorria antes da hegemonia dos craques argentino e português. Dessa forma, antes da cerimônia, a Gazeta Esportiva preparou uma coletânea de curiosidades sobre a Bola de Ouro.
Maiores vencedores
PA Images / Alamy Stock Photo
Durante mais de uma década, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram a Bola de Ouro, tornando-se os maiores vencedores do prêmio. No entanto, outros jogadores também foram eleitos melhores do mundo em mais de uma oportunidade.
- ?? Lionel Messi (Barcelona, PSG e Inter Miami) - 8 conquistas [2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023]
- ?? Cristiano Ronaldo (Manchester United e Real Madrid) - 5 conquistas [2008, 2013, 2014, 2016 e 2017]
- ?? Johan Cruijff (Ajax e Barcelona) - 3 conquistas [1971, 1973 e 1974]
- ?? Michel Platini (Juventus) - 3 conquistas [1983, 1984 e 1985]
- ?? Marco Van Basten (Milan) - 3 conquistas [1988, 1989 e 1992]
- ?? Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) - 2 conquistas [1957 e 1959]
- ?? Franz Beckenbauer (Bayern de Munique) - 2 conquistas [1972 e 1976]
- ?? Kevin Keegan (Hamburgo) - 2 conquistas [1978 e 1979]
- ?? Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Munique) - 2 conquistas [1980 e 1981]
- ?? Ronaldo (Inter de Milão e Real Madrid) - 2 conquistas [1997 e 2002]
Introdução de vencedores honorários
Divulgação / Bola de Ouro
Quando o prêmio começou a ser entregue pela France Football, apenas jogadores europeus podiam ganhar, o que só mudou em 1995, quando o liberiano George Weah foi eleito o melhor do mundo. Em 2015, próximo ao 60º aniversário da Bola de Ouro, a revista promoveu vencedores alternativos em doze edições da premiação, sem retirar as nomeações originais.
Com a mudança, Pelé foi devidamente reconhecido pela France Football, que ainda premiou Garrincha, Romário, Maradona e Kempes.
- ?? Pelé (Santos) - 7 conquistas [1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970]
- ?? Maradona (Napoli) - 2 conquistas [1986 e 1990]
- ?? Garrincha (Botafogo) - 1 conquista [1962]
- ?? Mario Kempes (Valencia) - 1 conquista [1978]
- ?? Romário (Barcelona) - 1 conquista [1994]
Jogador do século
Patrick Kovarik/AFP
Antes da premiação honorária, em 1999, a France Football promoveu uma votação entre os 34 jogadores que haviam vencido a Bola de Ouro até então. Nela, os atletas escolheram o melhor esportista do século.
Pelé foi eleito o melhor jogador do século XX, seguido por Maradona, Cruijff, Di Stéfano e Platini.
Ano não entregue
Ronny HARTMANN / AFP
Em 2020, a Bola de Ouro não foi entregue pela primeira vez em sua história, devido à pandemia de Covid-19. Campeão de todos os títulos possíveis com o Bayern de Munique, era esperado que o centroavante Robert Lewandowski, melhor jogador da Fifa naquele ano, fosse o premiado.
Porém, o prêmio não foi entregue, e a Bola de Ouro de 2021 não levou em consideração a temporada afetada pela pandemia. Assim, Lewandowski viu Lionel Messi conquistar a sua sétima premiação, enquanto ficou em segundo lugar.
Polêmica no último vencedor
Franck Fife/AFP
A cerimônia de 2024, marcada pela primeira vez sem as indicações de Messi e Cristiano Ronaldo, foi cercada de polêmicas. Com a Bola de Ouro se aproximando, era esperado que Vinícius Jr., destaque do Real Madrid em 2023/24 ? temporada em que venceu a Liga dos Campeões ? fosse eleito o melhor do mundo.
No entanto, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, contrariou as expectativas e conquistou a primeira Bola de Ouro de sua carreira, sendo seguido por três atletas do Real Madrid: Vinícius Jr., Bellingham e Carvajal.
Último brasileiro a vencer
Divulgação / Milan
Sem que Vinícius Jr. conquistasse a Bola de Ouro em 2024, o Brasil segue sem ter jogadores nomeados como melhores do mundo pela France Football desde 2007, quando Kaká (Milan) venceu o prêmio.
Desde então, o Brasil só apareceu no pódio em três oportunidades: em 2015 e 2017, quando Neymar (Barcelona e PSG) ficou na terceira posição; e em 2024, quando Vinícius Jr. (Real Madrid) ficou com o segundo lugar.