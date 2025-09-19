Polêmicas e hegemonia: veja curiosidades da Bola de Ouro

A Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista France Football desde 1956, chega à sua 69ª edição. Nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, será eleito o melhor jogador da temporada 2024/25.

Na segunda premiação sem a indicação de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a Bola de Ouro retorna à imprevisibilidade dos prêmios, como ocorria antes da hegemonia dos craques argentino e português. Dessa forma, antes da cerimônia, a Gazeta Esportiva preparou uma coletânea de curiosidades sobre a Bola de Ouro.

Maiores vencedores

PA Images / Alamy Stock Photo

Durante mais de uma década, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram a Bola de Ouro, tornando-se os maiores vencedores do prêmio. No entanto, outros jogadores também foram eleitos melhores do mundo em mais de uma oportunidade.

?? Lionel Messi (Barcelona, PSG e Inter Miami) - 8 conquistas [2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023] ?? Cristiano Ronaldo (Manchester United e Real Madrid) - 5 conquistas [2008, 2013, 2014, 2016 e 2017] ?? Johan Cruijff (Ajax e Barcelona) - 3 conquistas [1971, 1973 e 1974] ?? Michel Platini (Juventus) - 3 conquistas [1983, 1984 e 1985] ?? Marco Van Basten (Milan) - 3 conquistas [1988, 1989 e 1992] ?? Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) - 2 conquistas [1957 e 1959] ?? Franz Beckenbauer (Bayern de Munique) - 2 conquistas [1972 e 1976] ?? Kevin Keegan (Hamburgo) - 2 conquistas [1978 e 1979] ?? Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Munique) - 2 conquistas [1980 e 1981] ?? Ronaldo (Inter de Milão e Real Madrid) - 2 conquistas [1997 e 2002]

Introdução de vencedores honorários

Divulgação / Bola de Ouro

Quando o prêmio começou a ser entregue pela France Football, apenas jogadores europeus podiam ganhar, o que só mudou em 1995, quando o liberiano George Weah foi eleito o melhor do mundo. Em 2015, próximo ao 60º aniversário da Bola de Ouro, a revista promoveu vencedores alternativos em doze edições da premiação, sem retirar as nomeações originais.

Com a mudança, Pelé foi devidamente reconhecido pela France Football, que ainda premiou Garrincha, Romário, Maradona e Kempes.

?? Pelé (Santos) - 7 conquistas [1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970] ?? Maradona (Napoli) - 2 conquistas [1986 e 1990] ?? Garrincha (Botafogo) - 1 conquista [1962] ?? Mario Kempes (Valencia) - 1 conquista [1978] ?? Romário (Barcelona) - 1 conquista [1994]

Jogador do século

Patrick Kovarik/AFP

Antes da premiação honorária, em 1999, a France Football promoveu uma votação entre os 34 jogadores que haviam vencido a Bola de Ouro até então. Nela, os atletas escolheram o melhor esportista do século.

Pelé foi eleito o melhor jogador do século XX, seguido por Maradona, Cruijff, Di Stéfano e Platini.

Ano não entregue

Ronny HARTMANN / AFP

Em 2020, a Bola de Ouro não foi entregue pela primeira vez em sua história, devido à pandemia de Covid-19. Campeão de todos os títulos possíveis com o Bayern de Munique, era esperado que o centroavante Robert Lewandowski, melhor jogador da Fifa naquele ano, fosse o premiado.

Porém, o prêmio não foi entregue, e a Bola de Ouro de 2021 não levou em consideração a temporada afetada pela pandemia. Assim, Lewandowski viu Lionel Messi conquistar a sua sétima premiação, enquanto ficou em segundo lugar.

Polêmica no último vencedor

Franck Fife/AFP

A cerimônia de 2024, marcada pela primeira vez sem as indicações de Messi e Cristiano Ronaldo, foi cercada de polêmicas. Com a Bola de Ouro se aproximando, era esperado que Vinícius Jr., destaque do Real Madrid em 2023/24 ? temporada em que venceu a Liga dos Campeões ? fosse eleito o melhor do mundo.

No entanto, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, contrariou as expectativas e conquistou a primeira Bola de Ouro de sua carreira, sendo seguido por três atletas do Real Madrid: Vinícius Jr., Bellingham e Carvajal.

Último brasileiro a vencer

Divulgação / Milan

Sem que Vinícius Jr. conquistasse a Bola de Ouro em 2024, o Brasil segue sem ter jogadores nomeados como melhores do mundo pela France Football desde 2007, quando Kaká (Milan) venceu o prêmio.

Desde então, o Brasil só apareceu no pódio em três oportunidades: em 2015 e 2017, quando Neymar (Barcelona e PSG) ficou na terceira posição; e em 2024, quando Vinícius Jr. (Real Madrid) ficou com o segundo lugar.