Piu volta ao pódio do Mundial e destaca superação

Na manhã desta sexta-feira, Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão. A segunda posição marcou seu retorno aos pódios do campeonato mundial da modalidade, do qual ficou de fora na última edição, em 2023.

Naquela edição do Mundial, em Budapeste, Alison dos Santos competiu após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito. Sem estar 100%, Piu terminou na quinta posição. Desde então, acumulou grandes resultados, como o bronze olímpico em Paris e o ouro na Diamond League, ambos em 2024.

ELE ESTÁ ENTRE OS MELHORES DO MUNDO! ?? Alison dos Santos voou nos 400m com barreiras e garantiu a prata no Mundial de Atletismo de Tóquio 2025! ??? Com o tempo de 46.84, mais uma vez, o brasileiro mostra consistência e talento de sobra para seguir brilhando no cenário... pic.twitter.com/HA9cOQnyKx ? Time Brasil (@timebrasil) September 19, 2025

Devido à ausência no pódio na última edição do Mundial, Alison dos Santos destacou que sua principal meta era voltar a

"O último Mundial que vivi, eu tinha voltado de uma lesão... Fiz uma cirurgia no joelho e ainda fiquei bem próximo da medalha, mas não conquistei. Depois daquele momento eu pensei: 'Pô, não quero ficar fora do pódio... não quero só assistir isso acontecer. Quero fazer parte da história' e é isso que consegui fazer agora", disse Piu, em entrevista ao SporTV.

"Atletismo é minha vida"

Além de destacar a volta ao pódio do Mundial, Alison dos Santos falou sobre sua preparação para conquistar a prata.

"Isso aqui é sério. É atletismo, é meu trabalho e é minha vida. Eu treino até quando descanso, na minha alimentação, na recuperação, em toda essa parte. É meu trabalho, mas também é o que eu amo. Lógico que queria o ouro, mas estou feliz demais com a prata. Orgulhoso da trajetória", completou.