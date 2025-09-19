Piu sente gosto do ouro por minutos em final confusa e fica com a prata no Mundial de Atletismo

Topo

19/09/2025 10h18

Alison dos Santos, o Piu, conquistou mais um pódio no Mundial de Atletismo, mas não antes de uma grande polêmica. Nesta sexta-feira, ele ficou com a medalha de prata na final dos 400m com barreira, com o tempo de 46s84. O ouro ficou com o americano Ray Benjamin, com o tempo de 46s52. A terceira colocação ficou com Abderrahman Samba, do Catar, com 47s06.

O brasileiro chegou a "sentir o gosto" do ouro. Ao final da prova, foi divulgada a informação de que Benjamin teria sido desclassificado por derrubar a última barreira de maneira irregular, afetando os seus rivais na raia. Assim, Piu herdaria a medalha de ouro, mas o resultado foi mantido após alguns minutos de drama.

Piu largou na raia nove e, como nas semifinais, esbarrou no primeiro obstáculo. No entanto, ele manteve um bom ritmo, caiu para terceiro e, na reta final deu um sprint para conseguir arrancar e terminar a linha de chegada no segundo posto.

O Mundial tem sido um teste de recuperação para o brasileiro que, nas semifinais, também tocou no obstáculo ainda no início do percurso, mas se recuperou e fez o tempo de 48s16. O vencedor desta disputa foi o norte-americano Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris-2024, com a marca de 47s95.

No último Mundial, realizado em Budapeste, há dois anos, Alison acabou ficando fora do pódio ao terminar a disputa por medalha apenas na quinta posição. Na época, o brasileiro vinha de recuperação de um procedimento cirúrgico no joelho.

Campeão em Eugene, em 2022, nos Estados Unidos, e medalhista olímpico em Paris, onde amealhou a medalha de bronze no ano passado, ele foi às pistas para disputar a sua quarta final de Mundial nesta sexta-feira, em Tóquio.

