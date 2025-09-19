Pesagem confirma combates do Future MMA 15; promessa de 17 anos lidera card

A tradicional cerimônia de pesagem para a 15ª edição do Future MMA, realizada nesta sexta-feira (19), transcorreu sem imprevistos. Todos os atletas escalados para o evento deste sábado (20), Goiânia (GO), foram aprovados na balança e confirmaram presença em seus respectivos duelos - incluindo os protagonistas da noite, Adriano 'Imperador' Sousa e Ederson 'Neguinho' Santiago.

Com apenas 17 anos, Adriano cravou 61 kg, enquanto o experiente Ederson marcou 61,6 kg. O embate entre os pesos-galos (61 kg) promete agitar o card principal, unindo juventude e experiência em uma luta que desperta atenção dos fãs.

No 'co-main event' da noite, os meio-médios (77 kg) André Soares e Elder 'Canela de Aço' Dias também ficaram dentro do limite estabelecido para o confronto. Soares anotou 79,8 kg, enquanto seu oponente, de Brasília, atingiu os 80 kg exatos.

Na ala feminina do card principal, Rabech Rufino e Lunar Nicodem confirmaram a única luta entre mulheres da edição. Curiosamente, ambas registraram o mesmo peso: 61,6 kg, sinalizando um confronto equilibrado em todos os aspectos.

O Future MMA 15 será realizado no dia 20 de setembro, no Eco Hotel Lago Verde, CJ Primavera, em Goiânia, a partir das 18h30. O evento contará com entrada solidária e terá transmissão ao vivo pelo site oficial da organização: futurefcmma.com.

Vitrine de talentos

Reconhecida como um dos principais trampolins para novos nomes do MMA nacional, a organização já revelou atletas que hoje brilham nos grandes palcos do esporte, como Caio Borralho, Jean Silva, Karol Rosa e Vinícius 'LokDog'. Segundo o presidente Felipe Pamplona, ao menos três novos eventos estão previstos para o segundo semestre de 2025, dando sequência à retomada da franquia.

Card principal (até o momento)

Adriano 'Imperador' Sousa vs Ederson 'Neguinho' Santiago

André Soares vs Elder 'Canela de Aço' Dias

Guilherme Neres vs Vinicius Santana

Rony Henrique vs Wellington 'Cachorro Loko'

Lunar Nicodem vs Rabech Rufino

Card preliminar (até o momento)

Roger Ribeiro vs Guilherme 'Crocodile'

Ayslan Rodrigues vs Ronnan Abreu

Victor Martins vs Bruno 'Rasteira' Buarque

