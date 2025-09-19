Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras virou a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro e, neste sábado, enfrenta o Fortaleza, pela 24ª rodada da competição. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Palmeiras x Fortaleza ao vivo?

TV: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como o Palmeiras chega ao confronto?

O Palmeiras vive bom momento na temporada e quer manter sua sequência de dez jogos sem perder no Brasileirão. Neste período, são sete vitórias e três empates. No Campeonato Brasileiro, o Verdão não é derrotado desde o dia 1° de junho, quando perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão. No último domingo, o Palmeiras venceu o Internacional, por 4 a 1, no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira divide as atenções com a Libertadores. Na quarta-feira, o Verdão venceu o River Plate por 2 a 1, na Argentina, e abriu vantagem nas quartas de final do torneio continental. Pensando no jogo de volta, o treinador pode fazer mudanças na equipe.

Desfalques e retornos

O Palmeiras tem dois desfalques confirmados: o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita, e o lateral direito Khellven, que sofreu um trauma no pé no jogo contra o River Plate. Enquanto isso, o atacante Luighi reforçou o sub-20 nas oitavas do Paulista e não deve ficar à disposição. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira, suspenso contra o Internacional, volta a ficar à beira do gramado para comandar a equipe.

Como o Fortaleza chega ao confronto?

O Fortaleza vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Leão está em 19° lugar, com 18 pontos, sete a mais que o lanterna Sport. O time comandado pelo técnico Martín Palermo quebrou a sequência negativa de quatro derrotas consecutivas no torneio e voltou a vencer na última rodada ao bater o Vitória por 2 a 0.

Desfalques e retornos

O técnico Palermo ganhou mais um desfalque para o duelo. O goleiro João Ricardo sofreu uma tendinite no ombro direto e virou baixa. Além disso Moisés (transição física), Tinga (edema na coxa direita) e Benevenuto (edema na coxa direita), entregues ao Departamento Médico, estão fora. Kuscevic também não foi relacionado para o duelo, mas não consta na lista de lesionados do clube.

Histórico de confronto entre Palmeiras e Fortaleza

Palmeiras e Fortaleza disputaram 26 partidas na história. No retrospecto, o Verdão leva vantagem, com 11 vitórias. Além disso, são sete empates e oito derrotas. No último confronto entre as equipes, no primeiro turno do Brasileiro, o Palmeiras venceu por 2 a 1, no Castelão.

Estatísticas

Palmeiras na temporada

55 jogos: 34 vitórias, 13 empates e 8 derrotas



90 gols marcados



40 gols sofridos



Artilheiro: Flaco López, com 17 gols

Fortaleza na temporada

49 jogos: 14 vitórias, 13 empates e 22 derrotas



59 gols marcados



57 gols sofridos



Artilheiro: Lucero, com 11 gols

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón, Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzmán e Prior; Lucero e Breno Lopes.



Técnico: Martín Palermo

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Ingressos para Palmeiras x Fortaleza

Os ingressos para Palmeiras e Fortaleza estão a venda no site www.ingressospalmeiras.com.br. Os valores dos bilhetes estão entre R$ 50 e R$ 200. Confira os valores:

Geral Norte: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia-entrada)



Gol Norte: R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada)



Gol Sul: R$160,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada)



Central Leste: R$180,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada)



Central Oeste: R$200,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada)



Superior Norte: R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada)



Superior Sul: R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada)



Superior Leste: R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada)



Superior Oeste: R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada)

Próximos jogos de Palmeiras e Fortaleza

Depois de encara o Fortaleza, o Palmeiras vira a chave novamente para a Libertadores. Na quarta-feira, recebe o River Plate, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), para jogo de volta das quartas de final. Em seguida, no próximo domingo, dia 28, encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16 horas, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Fortaleza, por sua vez, foca apenas no Brasileirão e tem seu próximo compromisso da 25ª rodada do torneio nacional contra o Sport. A bola rola às 16 horas, na Arena Castelão.

Ficha técnica de Palmeiras x Fortaleza

Jogo: Palmeiras x Fortaleza



Horário: às 21 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Competição: Campeonato Brasileiro



