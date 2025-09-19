Palmeiras tem aproveitamento superior a 85% contra estrangeiros em mata-mata da Libertadores na Era Abel

O Palmeiras venceu o River Plate, na última quarta-feira, por 2 a 1, em duelo de ida das quartas de final da Libertadores. Com o resultado, o Verdão ampliou sua sequência invicta contra times estrangeiros, fora de casa, em mata-mata da competição continental desde a chegada do técnico Abel Ferreira.

O treinador está no comando da equipe desde o fim de outubro de 2020. Desde então, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo como visitante em mata-mata. São nove jogos, sete vitórias e dois empates, totalizando um aproveitamento de 85,2%.

Neste período, o clube também conquistou duas taças de Libertadores: em 2020 e 2021.

? O @Palmeiras não perdeu nenhum jogo fora de casa contra times estrangeiros no mata-mata da Libertadores durante a era Abel Ferreira! ? 9 jogos

? 7V - 2E - 0D (!)

? 85.2% aproveitamento (!)

?? 21 gols (!)

? 3 gols sofridos (!)

? 27 grandes chances (!)

? 13 grandes... pic.twitter.com/UfjEkMA9nD ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 18, 2025

A última derrota do Verdão para um estrangeiro em duelos eliminatórios pelo torneio continental foi em 2018, quando perdeu do Boca Juniors, na semifinal. No último ano, o Palmeiras caiu nas oitavas para o rival brasileiro Botafogo.

Os números do Palmeiras na Libertadores 2025

Nesta temporada, o Palmeiras disputa um mata-mata de Libertadores pela oitava vez seguida e tem uma campanha praticamente perfeita. Na fase de grupos, avançou com 100% de aproveitamento e dono da melhor campanha geral. Nas oitavas de final, o Verdão passou pelo Universitario-PER, com um placar de 4 a 0 no agregado.

Com a vantagem sobre o River, no jogo de ida, a equipe de Abel Ferreira joga pelo empate no Allianz Parque. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).