Palmeiras pode igualar sequência invicta no Brasileiro que não é atingida desde outubro de 2024; confira

O Palmeiras já está há mais de três meses sem perder no Campeonato Brasileiro e ostenta, no momento, sua melhor sequência na competição, com dez jogos de invencibilidade. Contra o Fortaleza, rival deste sábado, pela 24ª rodada da competição, o time de Abel Ferreira pode igualar uma sequência que não é atingida desde outubro de 2024.

Naquele período, na última edição do Brasileiro, o Palmeiras ficou 11 jogos sem perder entre agosto e outubro. Foram sete vitórias, seis consecutivas, além de quatro empates. Em 2024, o Verdão terminou o torneio em segundo lugar, com 73 pontos, três a menos que o campeão Botafogo.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

No momento, a equipe comandada por Abel Ferreira vive bom momento na competição e segue na caça ao líder. O Verdão, atual terceiro colocado, com 46 pontos, ainda tem dois jogos a menos que o líder Flamengo. O Rubro-Negro ocupa a ponta da tabela, com 50 pontos, enquanto o Cruzeiro é o vice-líder, com um ponto e um jogo a mais que o Verdão.

O Palmeiras sofreu sua última derrota no Brasileirão no dia 1° de junho, antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, perdeu por 2 a 0 do Cruzeiro, no Mineirão, resultado que acabou tirando a invencibilidade do time paulista como visitante na temporada.

A sequência invicta do Palmeiras

Desde então, o Verdão engatou boa sequência com sete vitórias (Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Ceará, Botafogo, Sport e Internacional) e três empates (Mirassol, Vitória e Corinthians). Caso vença ou empate com o Fortaleza, amplia a sequência e iguala à melhor marca desde 2024.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado, a partir das 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

No primeiro turno, o Verdão bateu o Leão no Castelão, por 2 a 1, com Weverton defendendo um pênalti.