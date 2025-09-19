Arnaldo: Com Flaco-Roque, Palmeiras dá gosto de ver jogar

O Palmeiras de Abel Ferreira se reformulou mais uma vez e passou a jogar um futebol que dá prazer em ver, afirma Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, o time virou a chave com a dupla de ataque Flaco-Roque e tende a continuar evoluindo com a adaptação de Andreas Pereira no meio de campo.

O Palmeiras mudou radicalmente nas últimas semanas. Primeiro, com a fixação dessa dupla, que é uma das grandes sensações da temporada: Flaco López e Vitor Roque. O Flaco era considerado um jogador só de definição, só de bola aérea, e tem jogado numa função diferente — ele tem sido o 10 do Palmeiras e tem jogado demais mesmo, uma coisa impressionante. E o Vitor Roque é a definição, é a saúde pura. Arnaldo Ribeiro

O Palmeiras investiu milhões em jogadores muito bons e agora no campo com um sistema mais adequado a eles, tá dando gosto de ver o Palmeiras jogar. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo destaca que o Palmeiras atingiu um nível de atuação na temporada comparável ao do Flamengo, seu concorrente direto pelo título brasileiro e possível rival numa eventual final de Libertadores.

O primeiro tempo do Palmeiras contra o Internacional foi um deleite. O primeiro tempo contra o River foi um deleite. No nível Flamengo, comparando agora: nível Flamengo de produção ofensiva, de competição, de domínio do adversário.

O time que a gente gostava de ver jogar era o Flamengo. O Palmeiras a gente sabia que era eficiente. Agora, o Palmeiras mostra uma outra faceta — dá prazer ver o Palmeiras jogar. Arnaldo Ribeiro

