'Operação sem anestesia', diz Mauro Cezar sobre arbitragem na Libertadores

O Flamengo foi "operado sem anestesia" pela arbitragem de Andrés Rojas na vitória por 2 a 1 contra o Estudiantes pela Libertadores, afirma Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo Mauro Cezar, não foi só a expulsão despropositada de Gonzalo Plata, mas um "pacote de erros" que manchou a arbitragem do colombiano no Maracanã.

O Flamengo foi operado sem anestesia. Coisas bizarras já aconteceram na Libertadores e mais bizarras ainda historicamente acontecem com os Estudiantes. Isso é fato. Coincidência ou não, aí eu não sei, amigo, mas isso é história. Mauro Cezar Pereira

Vai jogar contra esse time? Meu irmão, você tem que saber contra quem você tá jogando. Por que isso aconteceu em diferentes momentos? Anos 60, 70, 80 e aconteceu ontem, em pleno 2025. Uma operação sem anestesia. Mas o Flamengo não pode virar as costas para os seus próprios erros. Mauro Cezar Pereira

Na opinião do colunista, o time de Filipe Luís voltou a desperdiçar chances quando poderia "matar o jogo", mas abusou do preciosismo e pagou caro com os erros de arbitragem.

No primeiro tempo as chances que o Flamengo teve foram chances claríssimas e o Flamengo desperdiçou duas delas por uma certa soberba. Aquela jogada com o Pedro e o lance com Plata. Esses dois momentos simbolizam o Flamengo pedante diante do gol aniversário sem a seriedade que demonstrou no começo do jogo quando abriu 2 a 0. Mauro Cezar Pereira

O Flamengo já tá na hora de aprender a jogar o Libertadores como ela é. E como ela é? Ela é isso. Mauro Cezar Pereira

O colunista Juca Kfouri acredita que a arbitragem de ontem indica mais dificuldades para o Flamengo na Argentina.

O Rubro-Negro fez 2 a 0 em menos de 10 minutos, mas cedeu um gol no final após a expulsão de Plata.

Eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo vai passar por maus bocados na Argentina, não tenho a menor dúvida disso. Juca Kfouri

Flamengo e Estudiantes voltam a se encontrar na quinta-feira da semana que vem, valendo vaga na semifinal da Libertadores.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.