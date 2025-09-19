Novorizontino tenta entrar no G-4 da Série B contra o apertado Athletic-MG

Em recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino volta a campo na noite desta sexta-feira, quando a partir das 19h recebe o Athletic-MG, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela 27ª rodada da competição nacional.

Com 40 pontos conquistados, o time paulista inicia a rodada na quinta colocação, apenas uma trás da Chapecoense, primeiro time no G-4 - zona de acesso. Do outro lado, com 32, os visitantes ocupam o 14° lugar e possuem cinco de vantagem para o América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento.

Este será o segundo encontro na história entre os clubes. No primeiro, pelo primeiro turno da atual Série B, quem levou a melhor foi o Novorizontino, que superou o adversário por 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Para tentar retornar ao G-4, o Novorizontino chega motivado após quebrar uma sequência de sete jogos sem vitória e na última rodada, jogando fora de casa, superou a Ferroviária por 2 a 1, pegando o elevador na tabela de classificação.

O técnico Enderson Moreira terá que lidar com desfalques. Expulso em Araraquara, o zagueiro Dantas está fora do duelo, enquanto o atacante Bruno José, destaque do time na última rodada, sentiu um desconforto e será avaliado para o duelo.

A boa notícia é que o volante Jean Irmer, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta ao time titular. Além dele, existe a expectativa de que o atacante Pablo Dyego, que se recuperou de um desconforto, também volte a ser relacionado.

Entretanto, do outro lado o adversário também chega embalado com três jogos de invencibilidade, ao vencer Volta Redonda (2 a 0), empatar com o Vila Nova (1 a 1) e superar o Botafogo-SP também por 2 a 0, na última rodada.

Para a partida, o técnico Rui Duarte não tem desfalques e retornos em relação ao desafio diante do Botafogo-SP, e deve repetir a escalação.