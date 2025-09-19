Novorizontino marca nos acréscimos, derrota o Athletic e 'dorme' no G-4 da Série B

Depois de espantar a má fase - onde vinha de sete jogos sem vencer - o Novorizontino voltou a frequentar o grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos momentaneamente. Em jogo isolado da 27ª rodada nesta sexta-feira, o time paulista pressionou até o fim e foi agraciado com um gol nos acréscimos para vencer o Athletic por 1 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Com gol de Óscar Ruíz aos 46 minutos do segundo tempo, saindo do banco de reservas, a vitória fez o Novorizontino chegar a 43 pontos, subindo para o quarto lugar. Agora, o time de Enderson Moreira terá que torcer por um tropeço da Chapecoense na rodada, para seguir no grupo de acesso da competição. Já o Athletic está na 14ª colocação, com 32 pontos e pode ver a zona de rebaixamento se aproximar ao fim da rodada.

O Novorizontino se impôs diante do torcedor. Explorando bem os lados do campo, por pouco não saiu na frente com Matheus Frizzo, que carimbou o travessão do Athletic. O time paulista seguiu com a estratégia do jogo aéreo e Nathan Fogaça testou firme para boa defesa de Adriel.

O time mineiro tinha dificuldade para criar suas jogadas, com toques curtos, não conseguia abrir espaço na defesa adversária, nem mesmo em chutes de longe. Sofrendo com a pressão, buscou se fechar e anular as laterais. Na reta final, o Novorizontino voltou a assustar, em chute de longe de Frizzo, que Adriel espalmou.

O duelo voltou com o mesmo panorama na segunda etapa. O Novorizontino ditava o ritmo, porém agora pecando demais nas finalizações. Quando conseguia os espaços pelo lado do campo, os cruzamentos eram sem direção, o que dificultava ainda mais o time da casa na hora de imprimir uma pressão ofensiva.

Com o fim se aproximando, o Novorizontino aumentou o ritmo e se expondo, conseguindo até acertar o alvo com Tavinho, defendido por Adriel. Da mesma forma, deixava espaço, porém o Athletic era inofensivo no contra-ataque. Na reta final, o time paulista foi recompensado. Rodrigo Soares cruzou e Óscar Ruiz, que tinha acabado de entrar, cabeceou, aos 46 minutos, e deu a vitória ao Novorizontino.

O Novorizontino volta a campo na terça-feira, às 19h30, quando abre a 28ª rodada contra o Paysandu, na Curuzu, em Belém (PA). Já o Athletic atua na quarta-feira, contra o Athletico-PR, às 19h, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 ATHLETIC

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk (Oscar Ruíz); Luís Oyama, Fábio Matheus, Matheus Frizzo (Tavinho) e Rômulo (Patrick Brey); Bruno José (Airton Moisés) e Nathan Fogaça (Robson). Técnico: Enderson Moreira.

ATHLETIC - Adriel; Wesley Gasolina, Sidimar (Alex), Jhonatan e Marcelo Ajul (Fernando Martínez); Yuri, Sandry e David Braga (Alessio da Cruz); Wellinton Torrão, Neto Costa (Ronaldo Tavares) e Max (Luiz Felipe). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - Óscar Ruíz, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan Fogaça, Fábio Matheus, Adriel e Jhonatan.

CARTÃO VERMELHO - Alex.

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA).

RENDA - R$ 32.875,00.

PÚBLICO - 2.376 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).