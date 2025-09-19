Novorizontino marca no final, vence o Athletic e entra no G4 da Série B

O Novorizontino marcou nos acréscimos e venceu o Athletic por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Óscar Ruiz balançou as redes para a equipe paulista, que entrou no G4 da liga nacional.

Situação na tabela

Com o resultado, o Novorizontino vai a 43 pontos e sobe para a quarta posição, ultrapassando a Chapecoense, que tem 41 e ainda joga na rodada. O Athletic, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com 32 unidades.

Resumo do jogo

? ? NOVORIZONTINO 1 x 0 ATHLETIC ? ?

Competição: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Data: 19 de setembro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)

Gol

Óscar Ruiz, aos 46 minutos do 2º tempo

Como foi o jogo

O Novorizontino dominou o jogo e foi responsável por criar as melhores oportunidades de gol. A superioridade foi vista principalmente no primeiro tempo, quando os donos da casa acertaram o travessão e obrigaram o goleiro Adryel a fazer grandes defesas.

O time paulista seguiu em cima do Athletic na etapa final, mas ainda sem objetividade. A melhor chance ocorreu aos 36 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Tavinho recebeu rasteiro na entrada da área e bateu de primeira, mas parou em Adryel, que espalmou para o lado e evitou o gol.

Até que, aos 46 minutos, saiu o gol salvador dos mandantes. Após boa trama pelo lado direito de ataque, Rodrigo Soares cruzou na segunda trave para Óscar Ruiz, que chegou cabeceando e marcou o gol da vitória do Novorizontino. Para melhorar a situação dos donos da casa, o zagueiro Alex recebeu vermelho direto e deixou o Athletic com um a menos.

Próximos jogos

Novorizontino

Paysandu x Novorizontino - 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, pela 28ª rodada da Série B.

Athletic