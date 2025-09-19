Noah Lyles conquista tetracampeonato dos 200m e iguala marca de Bolt no Mundial
O norte-americano Noah Lyles conquistou a medalha de ouro dos 200 metros masculino no Mundial de Atletismo de Tóquio nesta sexta-feira. O atleta venceu seu tetracampeonato após terminar a prova em 19s52 e igualou a marca do jamaicano Usain Bolt, vencedor da modalidade em 2009, 2011, 2013 e 2015.
Lyles terminou a bateria com apenas seis milésimos de diferença para o segundo colocado de sua prova, seu compatriota Kenneth Bednarek, que fez 19s58.
Assim, Lyles igualou um dos maiores feitos da história do atletismo: o tetracampeonato mundial nos 200m. O norte-americano também tinha vencido a prova nas últimas três edições, em 2019, 2022 e 2023.
Noah igualou Bolt, mas ainda não é o maior medalhista da história da prova. Ele está atrás do jamaicano, que além dos quatro outros, conquistou o prata em 2007. O norte-americano também busca o recorde de tempo do "Relampâgo", que fez a prova em 19s19, em 2009.
Veja o resultado da corrida
Ouro - Noah Lyles: 19s52
Prata - Kenneth Bednarek: 19s58
Bronze - Bryan Levell: 19s64
4º - Letsile Tebogo: 19s65
5º - Zharnel Hughes: 19s78
6º - Alexander Ogando: 20s01
7º - Tapiwanashe Makarawu: 20s12
8º - Sinesipho Dambile: 20s23
Jefferson-Wooden conquista ouro nos 200m feminino
Na prova feminina, a americana Melissa Jackson-Wooden dominou a prova e conquistou o ouro, com o tempo de 21s68. Ela superou a jamaicana Shericka Jackson, então bicampeã mundial e que ficou com a medalha de bronze, com 22s18. A prata ficou com a britânica Amy Hunt, que cravou 22s14.
Confira o resultado completo
Ouro - Melissa Jefferson-Wooden: 21s68
Prata - Amy Hunt: 22s14
Bronze - Shericka Jackson: 22s18
4ª - Anavia Battle: 22s22
5ª - Dina Asher-Smith: 22s43
6ª - Brittany Brown - 22s54
7ª - Marie-Josée Ta Lou-Smith: 22s62
8ª - Mckenzie Long: 22s78
Anthonique Strachan - Desclassificada (queimou largada)