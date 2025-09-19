Topo

Esporte

Noah Lyles conquista tetracampeonato dos 200m e iguala marca de Bolt no Mundial

Noah Lyles celebra título mundial nos 200m rasos, em Tóquio, no Japão - PHILIP FONG/AFP
Noah Lyles celebra título mundial nos 200m rasos, em Tóquio, no Japão Imagem: PHILIP FONG/AFP

19/09/2025 10h39

O norte-americano Noah Lyles conquistou a medalha de ouro dos 200 metros masculino no Mundial de Atletismo de Tóquio nesta sexta-feira. O atleta venceu seu tetracampeonato após terminar a prova em 19s52 e igualou a marca do jamaicano Usain Bolt, vencedor da modalidade em 2009, 2011, 2013 e 2015.

Lyles terminou a bateria com apenas seis milésimos de diferença para o segundo colocado de sua prova, seu compatriota Kenneth Bednarek, que fez 19s58.

Relacionadas

Mundial: Piu sente gostinho do ouro, mas leva prata nos 400m com barreiras

Piu celebra prata e explica confusão na final dos 400m com barreiras no Mundial

Assim, Lyles igualou um dos maiores feitos da história do atletismo: o tetracampeonato mundial nos 200m. O norte-americano também tinha vencido a prova nas últimas três edições, em 2019, 2022 e 2023.

Noah igualou Bolt, mas ainda não é o maior medalhista da história da prova. Ele está atrás do jamaicano, que além dos quatro outros, conquistou o prata em 2007. O norte-americano também busca o recorde de tempo do "Relampâgo", que fez a prova em 19s19, em 2009.

Veja o resultado da corrida

Ouro - Noah Lyles: 19s52

Prata - Kenneth Bednarek: 19s58

Bronze - Bryan Levell: 19s64

4º - Letsile Tebogo: 19s65

5º - Zharnel Hughes: 19s78

6º - Alexander Ogando: 20s01

7º - Tapiwanashe Makarawu: 20s12

8º - Sinesipho Dambile: 20s23

Jefferson-Wooden conquista ouro nos 200m feminino

Na prova feminina, a americana Melissa Jackson-Wooden dominou a prova e conquistou o ouro, com o tempo de 21s68. Ela superou a jamaicana Shericka Jackson, então bicampeã mundial e que ficou com a medalha de bronze, com 22s18. A prata ficou com a britânica Amy Hunt, que cravou 22s14.

Confira o resultado completo

Ouro - Melissa Jefferson-Wooden: 21s68

Prata - Amy Hunt: 22s14

Bronze - Shericka Jackson: 22s18

4ª - Anavia Battle: 22s22

5ª - Dina Asher-Smith: 22s43

6ª - Brittany Brown - 22s54

7ª - Marie-Josée Ta Lou-Smith: 22s62

8ª - Mckenzie Long: 22s78

Anthonique Strachan - Desclassificada (queimou largada)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Conmebol admite erro e explica não intervenção do VAR em expulsão de Plata

Conmebol reconhece erro em expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes na Libertadores

Justiça autoriza quebra do sigilo dos cartões corporativos do Corinthians

Acabados? Ex-UFC sai em defesa da Fighting Nerds e aponta caminho para recuperação

São Paulo precisa de feito raro em 2025 para avançar na Libertadores

Justiça autoriza quebra de sigilo de cartões corporativos do Corinthians após pedido do MP

Alison dos Santos fala sobre polêmica da medalha de ouro: "Não é assim que quero ganhar"

'Não posso entrar': o que disse VAR em lance polêmico de Fla x Estudiantes

Tsarukyan aposta em Paddy Pimblett como próximo desafiante ao título de Topuria no UFC

Endrick volta a ser relacionado no Real Madrid e tem chance de fazer sua estreia na temporada

Corinthians: Andrés vence processo contra homem que postou fatura de cartão