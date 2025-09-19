Topo

Esporte

'Neymar ucraniano' troca futebol pelo atletismo e quer disputar Olimpíadas

do UOL

Colaboração para o UOL

19/09/2025 18h06

O atacante Mykhailo Mudryk, ex-Chelsea e Shakhtar Donetsk, decidiu sair do futebol para praticar o atletismo e quer representar a Ucrânia nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

O que aconteceu

Segundo o jornal espanhol Marca, o ucraniano de 24 anos já está treinando com ex-atletas olímpicos e seu potencial físico tem sido observado.

Atleta da equipe inglesa desde 2023, Mudryk testou positivo no exame antidoping em abril deste ano. O Chelsea optou pela rescisão de contrato com o jogador, que está sem clube desde então.

Mudryk concluiu sua passagem no Chelsea com 73 jogos, dez gols marcados e oito assistências, titular em apenas 40 partidas.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

'Neymar ucraniano' troca futebol pelo atletismo e quer disputar Olimpíadas

Neymar tem lesão muscular e desfalca o Santos no clássico com o São Paulo

Semifinalista em dose dupla, Joselani Amorim supera cansaço e quer finais: "Ainda não estou satisfeita"

Giro europeu: Lyon bate o Angers e dorme na vice-liderança do Campeonato Francês

Neymar sofre lesão na coxa e desfalca o Santos em clássico contra o São Paulo

Fabinho Soldado, Gui Negão e mais dois da base acompanham jogo do Corinthians sub-20

Samir Carvalho: 'Contratação de médico do SPFC rachou DM do Corinthians'

Corinthians e Santos ficam no empate pelas oitavas do Paulistão sub-20

Corinthians acerta venda de destaque do time feminino para o PSG

São Paulo empata com Oeste fora de casa pela ida das oitavas do Paulista sub-20

Piu volta ao pódio do Mundial e destaca superação