Neymar sofre lesão na coxa e desfalca o Santos em clássico contra o São Paulo

Neymar teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O meia-atacante desfalca o Santos no clássico contra o São Paulo, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 alegou dores na região no treino da última quinta-feira, no CT Rei Pelé. Ele passou por exames nesta manhã e não treinou com o elenco nesta manhã, na Vila Belmiro.

Neymar já iniciou tratamento no CEPRAF, sob orientação do Departamento Médico do Santos.

Sequência positiva

Neymar disputou nove dos últimos 10 compromissos do Peixe. Ele ficou de fora apenas da derrota para o Bahia, por suspensão. Neste período, ele chegou a apresentar um "leve edema no músculo adutor", mas se recuperou a tempo de não desfalcar o clube em nenhuma partida.

Recentemente, inclusive, o coordenador do Núcleo de Saúde do clube, Rodrigo Zogaib, destacou a bora forma do jogador de 33 anos.

Histórico

Essa é a terceira lesão de Neymar desde que ele voltou ao Santos, no final de janeiro. Ao todo, são 21 partidas, com seis gols e três assistências.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela