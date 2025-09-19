Neymar não treina com elenco do Santos na Vila e vira dúvida para clássico

Neymar não participou do treino do Santos desta sexta-feira, na Vila Belmiro. O meia-atacante sentiu um incômodo muscular e é dúvida para a partida contra o São Paulo, no domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 ainda será avaliado pelo departamento médico e comissão técnica para saber se tem condições de atuar no San-São. O técnico Juan Pablo Vojvoda tem mais um treino antes do jogo. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A última atividade do elenco está marcada para a tarde deste sábado. Já o duelo com o São Paulo será às 20h30 (de Brasília) de domingo, na Vila Belmiro.

Neymar disputou nove dos últimos 10 compromissos do Peixe. Ele ficou de fora apenas da derrota para o Bahia, por suspensão. Neste período, ele chegou a apresentar um "leve edema no músculo adutor", mas se recuperou a tempo de não desfalcar o clube em nenhuma partida.

Recentemente, inclusive, o coordenador do Núcleo de Saúde do clube, Rodrigo Zogaib, destacou a bora forma do jogador de 33 anos.

"Ele está em ótima forma. Ainda está em uma ascendente e vai seguir evoluindo constantemente. Estamos muito satisfeitos com a condição física dele", comentou Zogaib no último da 12.

Reforços

Em compensação, Vojvoda contará com a volta de Rollheiser. O meia-atacante cumpriu suspensão no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG. Outra novidade é Alexis Duarte. O zagueiro já está regularizado no BID da CBF.

Dúvidas e baixas

Além de Neymar, Gabriel Brazão também é dúvida. O goleiro deixou a partida contra o Galo de ambulância por causa de uma pancada na cabeça. Pelo protocolo da CBF, ele só poderá voltar a treinar no sábado.

Vojvoda ainda não deve ter Willian Arão. O volante ainda não treina com o elenco, apesar do departamento médico entender que ele está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

Zé Ivaldo, por sua vez, é desfalque certo. O zagueiro foi expulso em Belo Horizonte. Igor Vinícius também não fica à disposição. O lateral direito está suspenso pelo acúmulo de amarelos. Gabriel Bontempo, por fim, se recupera de lesão muscular.

Provável escalação

Assim, uma possível escalação do Santos é com: Diógenes (Brazão); Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Victor Hugo e Rollheiser (Neymar); Guilherme e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado, com 23 pontos