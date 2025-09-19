Neymar fica fora do treino e passa a ser dúvida do Santos para clássico com o São Paulo na Vila

Topo

O astro Neymar virou problema de última hora para o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. O jogador ficou fora do treinamento desta sexta-feira por causa de um problema físico e vai depender de uma nova avaliação neste sábado para saber se terá condições de encarar o São Paulo no clássico deste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge.com. Diante da situação, o técnico argentino já começa a pensar em um substituto para encarar o rival da capital paulista. O meio-campista Victor Hugo, ex-Flamengo, deve entrar na equipe caso seja confirmado o desfalque do camisa 10 santista.

Com um incômodo na coxa, Neymar deverá ser submetido a exames de imagens para saber se sofreu alguma lesão mais séria que possa piorar com a participação do atleta na partida diante dos são-paulinos.

O departamento médico do clube trabalha para tentar recuperar o craque em um momento que o Santos precisa somar pontos para tentar sair das últimas colocações na competição. A equipe, que vem de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos, soma 23 pontos, e tem somente um de vantagem para o Vitória, 17º colocado e primeiro time que abre a zona de rebaixamento do Nacional.

Além do principal astro do elenco, Vojvoda tem ainda mais dois desfalques. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-direito Igor Vinícius cumprem suspensão e estão fora. A dúvida está no gol, já que Gabriel Brazão se recupera de pancada na cabeça que sofreu no duelo com o Atlético-MG. Caso fique fora, Diógenes para o jogo.

