'Natação é mágica': Baleada, ela ficou tetraplégica e viu futuro na piscina

A delegação brasileira no Mundial de natação paralímpica conta com alguns jovens estreantes, mas também terá na piscina de Singapura a veterana Patricia Pereira dos Santos, de 47 anos, dona de quatro medalhas em Paralimpíadas e sete em mundiais, atualmente competindo na classe S4.

O que aconteceu

Apesar de ser a mais velha na delegação nacional, a mineira começou tarde a carreira no esporte, com a idade que muitos planejam a aposentadoria das disputas.

Em 2002, Patrícia foi baleada no pescoço, durante um assalto à casa lotérica onde trabalhava, em Vitória (ES), e acabou ficando tetraplégica.

Ali eu acordei de cabeça para baixo e transformei o para baixo para cima. E o esporte foi essa porta de entrada de um resgate não só social, mas de vida.

Patricia Pereira, nadadora paralímpica.

Patricia foi levada a uma clínica de recuperação, onde, após se reabilitar, foi convidada para fazer parte de uma equipe de basquete em cadeiras de rodas, esporte em que competiu por alguns anos.

Em 2009, foi apresentada à natação no projeto do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, passando a praticar ambas as modalidades simultaneamente. Foi só em 2015 que ela decidiu se dedicar unicamente à natação pelo sonho de disputar os Jogos Paralímpicos.

Meu treinador me fez uma pergunta assim: 'Você tem chance de ir pra uma Paralimpíada?' Eu falei assim: 'Se eu tenho chance eu não sei, mas que eu vou, eu vou'. Aí ele: 'Ah, mas duas modalidades simultâneas não dá, você vai ter que escolher uma ou outra'. Eu falei: 'Então vamos fazer assim: me deixa treinar um ano exclusivamente a natação e eu vou lá e faço tudo o que precisa fazer. Se não der resultado, eu volto. A gente não toca no assunto e eu me torno o que você quer que eu seja'. Não voltei mais.

Patricia Pereira, sobre migração do basquete para natação.

Desde então, Patricia disputou as Paralimpíadas de 2016, 2020 e 2024, conquistando medalhas em todas as edições. Para ela, além dos pódios, a natação também foi uma forma de se redescobrir.

A natação é mágica. Pela liberdade que ela dá ao meu corpo que tem uma limitação um pouco severa. Dentro d'água eu não vejo essa limitação. Pelo contrário, essa limitação se transforma numa potencialidade que antes eu não imaginaria que era capaz.

O esporte sempre vai ser uma porta de transformação para quaisquer situação que o indivíduo esteja. Talvez se eu não estivesse no esporte, estaria dentro de uma casa entubada com trocentos medicamentos. Hoje eu tô dentro do esporte com quase 50 anos de idade, competitiva e zero medicamento.

Patricia Pereira

Superação? Que nada!

Apesar da transformação contada por Patricia, ela recusa de cara o viés de "superação" que por vezes ainda é visto no esporte paralímpico.

Não usa essa palavra! Superar, todo mundo supera, independente de sermos do universo paralímpico ou não. Só que quando você nasce, ou se adquire uma limitação, a forma como você desbrava essa realidade que você vai ter é que faz a diferença, que é o meu caso.

Patrícia Pereira, sobre rejeitar o roteiro de superação

A mineira chega para o Mundial em meio ao que pode ser seu último ciclo paralímpico. De acordo com a nadadora, seu objeto "ambicioso" é disputar os Jogos de Los Angeles, em 2028, quando terá exatos 50 anos. "Depois", como diz, "é depois".

O Mundial de natação paralímpica começa neste domingo (21), em Singapura, e vai até sábado, dia 27. O Brasil tem 37 atletas convocados, entre eles os multicampeões paralímpicos Carol Santiago (classe S12, atletas de baixa visão) e Gabriel Araújo (classe S2, para atletas com comprometimento físico-motor).