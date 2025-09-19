Moisés crava Palmeiras campeão da Libertadores e Flamengo, do Brasileirão

Camisa 10 histórico do Palmeiras, o ex-jogador de futebol Moisés abriu as portas de casa para Yara Fantoni no Fala Aí desta semana. Entre os assunto, claro, a paixão do antigo meia pelo alviverde paulista foi destaque, incluindo na sua previsão para a reta final da Copa Libertadores 2025: "O Palmeiras será campeão".

Para mim, o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. Na Libertadores, o Palmeiras vai ser o campeão. Eu acho que o Palmeiras, nesse nível de Copa e de competitividade, se trombar com o Flamengo, tem grandes chances de ser o campeão. Já nos pontos corridos, hoje, não dá para não citar o Flamengo como o grande favorito. Moisés

Adaptado à aposentadoria, Moisés afirmou não sente saudades do dia a dia do futebol, mas guarda com carinho as lembranças das conquistas. O ex-jogador planejou a transição para a aposentadoria com antecedência, inclusive alinhando o término da carreira com a conclusão da construção da casa onde vive, embarcando em uma nova fase, ao lado da família.

Eu comecei a construir a minha casa em 2023, para quando a minha casa ficasse pronta fosse a minha fase de transição. Então a minha casa ficou pronta no final de dezembro de 2024. E aí eu mudei no momento que eu encerrei minha carreira, então achei que era recente... Cara, a saudade assim de comemorar tudo que eu vivi foi muito gostoso, mas de trabalhar, de continuar no futebol, assim, eu não sinto falta hoje, não. Moisés

Esse planejamento com antecedência não foi à toa. Segundo Moisés, a segurança financeira e pessoal foi fundamental para evitar dificuldades após pendurar as chuteiras.

Eu, graças a Deus, assim, eu sempre consegui me programar pra tudo que eu ia fazer, todos os meus objetivos, meus sonhos. E aí eu planejei o final da minha carreira e graças a Deus que deu certo de encerrar aqui na América e a minha casa ficar pronta. Então esse planejamento foi muito importante pra mim. Moisés

Sobre o futuro, Moisés diz que, apesar de gostar da área do futebol, não está disposto a voltar à rotina intensa do esporte, mas não descarta possibilidades para os próximos anos.

Cara, eu acho muito legal essa área, né? Até acredito que eu teria um certo sucesso se eu exercesse, mas a rotina eu não tô... nesse momento eu não tô querendo, não tô preparado pra ter essa rotina de futebol de todo dia, aquela pressão, não ter tempo pra família. Então, a princípio, eu não quero isso, mas não dá pra dizer que eu nunca vou querer, né? Não sei, são possibilidades que podem acontecer no futuro. Moisés

Mesmo fora do futebol profissional, o ex-meia se mantém ativo organizando torneios e compartilhando experiências com jovens atletas.

Eu falo isso até para alguns meninos com quem eu joguei nos últimos anos. Eu sempre tive o objetivo de ganhar 50 mil reais por mês ao longo da minha carreira. E eu falava que se eu ganhasse isso, eu não poderia sofrer no meu pós-carreira. E graças a Deus, eu consegui passar esses valores. E sempre que eu atingia um novo contrato, que eu melhorava meu contrato, eu falava, cara, eu tenho que guardar isso, eu tenho que me preparar. Graças a Deus eu tive sucesso esportivo e tive sucesso financeiro. Moisés

'Meu gol contra o Corinthians foi peça-chave em 2016', diz Moisés

Em um mergulho nos pontos mais altos da carreiras, Moisés relembrou o gol decisivo contra o Corinthians em 2016 ("porque eu faço um gol e aquele jogo é a peça-chave do título brasileiro em 2016"), destacou a árdua recuperação após lesão no joelho e comentou sobre a experiência atuando no futebol chinês, ressaltando a evolução técnica e a paixão dos torcedores asiáticos.

No Palmeiras foi onde mais eu tive uma identificação, assim, né? Porque tudo que envolve o Palmeiras, pressão, mídia o tempo todo... Cobrança pro resultado, o que é muito gostoso, né? A atleta gosta disso. E foram três anos e meio, assim, bem intensos. E aí meus filhos hoje... São palmeirense? São palmeirense, assim, de brigar na escola, de discutir. É bom que eles estão na fase, assim, na fase do Palmeiras, que o Palmeiras ganha tudo. Então tá difícil discutir com palmeirense, né? Então eles estão só comemorando, curtindo. Aí fiquei quatro anos e meio na China. E voltei pra encerrar no América. Moisés

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.