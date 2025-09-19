'Não posso entrar': o que disse VAR em lance polêmico de Fla x Estudiantes

A Conmebol divulgou, na manhã de hoje, o diálogo do VAR no polêmico lance aos 36 minutos do segundo tempo da partida entre Flamengo e Estudiantes (ARG), ontem, no Maracanã, onde o atacante rubro-negro Plata recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Na conversa, a cabine informa que não poderá intervir na situação de acordo com os protocolos.

"Não posso entrar"

Na narração introdutória que antecede o diálogo a Conmebol admite, de forma cristalina, o erro do árbitro Andrés Rojas. Porém, o regulamento diz que o VAR só pode interferir no lance em quatro situações: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade.

Na checagem, conclui-se que Rodríguez atingiu Plata fora da área. Se eles entendessem que o contato foi dentro, o VAR poderia chamar o árbitro para verificar o lance e, caso fosse constatada a penalidade, ele poderia cancelar o cartão amarelo do atacante rubro-negro e anotado a infração em favor do Flamengo.

Por conta deste cenário, o VAR diz: "não posso entrar". E finaliza, no último trecho do diálogo divulgado, com um "Não tenho como entrar aí. Vamos".

Flamengo solicitará cancelamento de suspensão de Plata

O Flamengo irá solicitar que a Conmebol cancele a suspensão de Plata para o jogo da volta, no próximo dia 25, em La Plata (ARG). Logo após a partida, ainda na zona mista do Maracanã, o diretor de futebol, José Boto, já havia informado que iria ingressar com uma representação na entidade exigindo reparos por conta da atuação da arbitragem, no qual classificou como um "escândalo".

Apesar de toda a polêmica, o Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1. Agora as equipes fazem o jogo da volta das quartas de final da Libertadores no próximo dia 25, em La Plata (ARG), e o Rubro-Negro tem a vantagem do empate para ficar com uma vaga nas semifinais.

Veja a íntegra do diálogo

AVAR: segue.

VAR: Possível entrada.

VAR: Para frente, por favor, que está fora.

AVAR: Vai dar cartão e expulsar.

VAR: Volta. Segue à frente.

VAR: Dá-me o close up.

AVAR: Quem chuta?

VAR: O que mostrou?

AVAR: Amarelo.

VAR: Duplo amarelo no 50 (Plata).

VAR: Segue atrás. Segue à frente.

AVAR: Estou vendo pelo reverso.

VAR: Aí não posso entrar.

AVAR: Joga a bola o 50 (Plata).

VAR: Sim, fora da área.

AVAR: Fora da área.

VAR: Não tenho como entrar aí. Vamos.

Análise da Conmebol sobre o lance

No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem ao chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por tudo no cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes dentro das quatro considerações revisáveis que são: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir

A revolta do Flamengo em palavras

A Conmebol que analise bem o que se passou ali dentro. Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da volta. José Boto, diretor de futebol

O que eu espero é que esse árbitro não apite mais a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos? Deus o livre. [...] O que eu gostaria era um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Todo mundo erra, eu também. Se ele reconhecesse, para mim, já estaria tudo certo. Mas já sabemos que isso não vai acontecer. Filipe Luís

Olha o lance do Plata, é nítido. Não faz falta em hora nenhuma. Ele (Plata) projetou o pé na bola e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área é pênalti. Ele chutou o Plata, não foi o Plata que chutou ele. Bruno Henrique