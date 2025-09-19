Topo

Esporte

Mundial de Atletismo: Alison dos Santos conquista o ouro nos 400m com barreiras

19/09/2025 09h24

Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de ouro dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, nesta sexta-feira, em Tóquio, no Japão.

Com o resultado, Alison do Santos comemora o bicampeonato mundial. Ele havia faturado o título na disputa em 2022.

Correndo na raia 9, o brasileiro registrou um tempo de 46s84, e, inicialmente, ficou atrás do norte-americano Rai Benjamin, que fez a prova em 46s52.

No entanto, Benjamin acabou desclassificado por uma irregularidade ao ultrapassar a última barreira.  A tendência é que o norte-americano busque um recurso para reverter a decisão da organização do Mundial.

