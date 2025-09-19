Samir: Memphis desfalca Corinthians contra Sport para encarar o Flamengo

Após uma reunião de Memphis Depay com a comissão técnica, o Corinthians decidiu poupar o holandês do jogo contra o Sport no Brasileirão para priorizar sua recuperação física, informa o colunista Samir Carvalho no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo o colunista, o objetivo da decisão tê-lo em condições ideais contra o Flamengo, na rodada seguinte, em Itaquera.

O Memphis não é nem que ele não comece contra o Sport, ele não joga — ele não vai nem ser relacionado pra esse jogo contra o time pernambucano. Houve uma reunião com o Memphis Depay, tá? Uma informação exclusiva nossa aqui de primeira. Samir Carvalho

Houve uma reunião entre o Memphis e a comissão técnica do Corinthians. Pode colocar também departamento médico, o pessoal da preparação física, fisiologistas, fisioterapeutas, enfim. Foi consenso entre o Memphis e também entre os profissionais do Corinthians que ele não deveria participar dessa partida contra o Sport. Samir Carvalho

"O que ficou decidido na conversa entre Memphis e comissão técnica é que ele deveria descansar e se preparar por mais uma semana, já que ele já teve essa semana. Sábado ele não jogou contra o Fluminense, teve toda essa semana e agora vai ter a próxima semana inteira também para se recuperar, já que o Corinthians enfrenta o Flamengo no outro domingo, na Neo Química Arena. Aí sim o Memphis estará à disposição", explicou.

Na semana passada, Memphis não gostou de ser escalado contra o Athletico-PR na volta da Data Fifa e deixou o jogo com um edema muscular na coxa. Ele havia jogado duas partidas pela Holanda e acusou cansaço.

"Ele teve um edema, a lesão não é grave. Só que o Memphis está sofrendo mais lesões em 2025 do que sofreu em 2024. Então existe uma preocupação. O Corinthians teme que ele sofra mais lesões, que venha a se agravar esse edema, e achou melhor dar mais uma semana de preparação para o holandês, que desfalca o Corinthians contra o Sport", disse Samir Carvalho.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.