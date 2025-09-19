Meia sem holofote vira líder e sobrevive no Palmeiras mesmo com Andreas

O meio-campista Lucas Evangelista chegou ao Palmeiras após o Paulistão sem muito holofote e com o status de um jogador que seria uma boa opção para compor o elenco. Richard Ríos, que era o titular da posição, acabou sendo negociado com o Benfica pouco tempo depois, e Lucas virou o titular da equipe de Abel Ferreira.

Hoje, o jogador de 30 anos virou peça importante na equipe, mesmo com a chegada de Andres Pereira, e virou um líder do vestiário em apenas seis meses de clube.

O que aconteceu

Lucas Evangelista se manteve entre os titulares do Palmeiras mesmo com Andreas Pereira disponível. Abel Ferreira usou Andreas como um meia mais avançado no jogo contra o River, e Lucas seguiu como o segundo volante da equipe — a expectativa era de que Lucas perdesse a vaga para o ex-Fulham, mas não foi o que aconteceu.

Quem acompanha o dia a dia do Palmeiras garante que Evangelista virou uma voz importante dentro do vestiário. O meia se classifica como alguém "solidário", e garante que não chegou ao Alviverde para tirar a vaga de ninguém.

Desde que eu cheguei aqui, sou um cara muito comunicativo. Não vim para roubar posição de ninguém, vim para agregar no elenco, dentro e fora de campo. Eu sou um cara solidário, no que eu consigo ajudar sempre faço.

Lucas Evangelista, em entrevista à TV Palmeiras.

"Entra forte, compete, tem a importância do primeiro gol". Foi o que disse Lucas aos companheiros antes de a bola rolar na partida contra o Inter no sábado.

Evangelista soube aproveitar o momento após a saída de Richard Ríos. O Palmeiras teve dificuldades para encontrar um substituto para o colombiano (Andreas só foi anunciado no fim de agosto), e Lucas teve que jogar: desde então são 14 jogos consecutivos, 12 deles como titular.

O meia só estreou pelo Palmeiras no fim de março, mas já disputou 30 jogos pelo Alviverde e foi titular em 21 oportunidades — números muito acima do esperado para um atleta que seria apenas uma opção no elenco.

Além dos 30 jogos, Evangelista já marcou dois gols e deu três assistências pelo Alviverde. Um dos gols aconteceu na vitória por 4 a 1 sobre o Inter. O meia quase foi às redes contra o River, após cabecear bola na trave.

O meio-campista deve ganhar um descanso no próximo compromisso do Palmeiras. O Alviverde volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Abel deve escalar um time bem modificado de olho no jogo de volta contra o River na quarta-feira.