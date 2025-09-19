Matheus Corrêa projeta duelo com o Santos e mira classificação do Corinthians no Paulista sub-20
Nesta sexta-feira, o Corinthians recebe o Santos pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20, às 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge. Um dos destaques da equipe, o goleiro Matheus Corrêa projetou o confronto e destacou a importância da competição para o grupo.
"Projeto um duelo muito equilibrado. O Santos é uma equipe qualificada, mas confiamos no nosso trabalho, na preparação que tivemos até aqui e na força do nosso elenco. Vamos buscar fazer dois grandes jogos, estar atentos aos detalhes e conquistar a classificação para seguir firmes na luta pelo título, representando a camisa do Corinthians da melhor forma possível", disse Matheus Corrêa em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.
Em 2025, o goleiro soma 15 jogos pela categoria sub-20 do Corinthians, sendo 13 pelo Campeonato Paulista e dois pelo Campeonato Brasileiro. Considerado uma das principais promessas do clube na posição, Matheus integrou os elencos campeões da Copinha em 2024 e vice-campeões na atual temporada. Também disputou o Mundial com a Seleção Brasileira Sub-17, em 2023, e já participou de treinamentos com o time profissional.
Corinthians x Santos
O clássico entre Corinthians e Santos acontece nesta sexta-feira, às 15h, no Parque São Jorge, em São Paulo. O duelo será em formato de ida e volta, e em caso de igualdade no placar agregado, a vaga nas quartas de final será definida nos pênaltis.