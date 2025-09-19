Matheus Corrêa projeta duelo com o Santos e mira classificação do Corinthians no Paulista sub-20

Nesta sexta-feira, o Corinthians recebe o Santos pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20, às 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge. Um dos destaques da equipe, o goleiro Matheus Corrêa projetou o confronto e destacou a importância da competição para o grupo.

"Projeto um duelo muito equilibrado. O Santos é uma equipe qualificada, mas confiamos no nosso trabalho, na preparação que tivemos até aqui e na força do nosso elenco. Vamos buscar fazer dois grandes jogos, estar atentos aos detalhes e conquistar a classificação para seguir firmes na luta pelo título, representando a camisa do Corinthians da melhor forma possível", disse Matheus Corrêa em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Ingressos disponíveis para o duelo do #FilhosDoTerrão Sub-20 desta sexta (19) pelo jogo de ida das oitavas de final do Paulistão! ??? ? Santos

? 15h (horário de Brasília)

?? Fazendinha

?? Reserve de forma gratuita ?? https://t.co/ckHhdNhUeF

?? Atente-se ao endereço correto do... pic.twitter.com/ggNbAWcPJT ? Corinthians (@Corinthians) September 18, 2025

Em 2025, o goleiro soma 15 jogos pela categoria sub-20 do Corinthians, sendo 13 pelo Campeonato Paulista e dois pelo Campeonato Brasileiro. Considerado uma das principais promessas do clube na posição, Matheus integrou os elencos campeões da Copinha em 2024 e vice-campeões na atual temporada. Também disputou o Mundial com a Seleção Brasileira Sub-17, em 2023, e já participou de treinamentos com o time profissional.

Corinthians x Santos

O clássico entre Corinthians e Santos acontece nesta sexta-feira, às 15h, no Parque São Jorge, em São Paulo. O duelo será em formato de ida e volta, e em caso de igualdade no placar agregado, a vaga nas quartas de final será definida nos pênaltis.