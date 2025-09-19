Topo

Esporte

Matheus Corrêa projeta duelo com o Santos e mira classificação do Corinthians no Paulista sub-20

19/09/2025 05h00

Nesta sexta-feira, o Corinthians recebe o Santos pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20, às 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge. Um dos destaques da equipe, o goleiro Matheus Corrêa projetou o confronto e destacou a importância da competição para o grupo.

"Projeto um duelo muito equilibrado. O Santos é uma equipe qualificada, mas confiamos no nosso trabalho, na preparação que tivemos até aqui e na força do nosso elenco. Vamos buscar fazer dois grandes jogos, estar atentos aos detalhes e conquistar a classificação para seguir firmes na luta pelo título, representando a camisa do Corinthians da melhor forma possível", disse Matheus Corrêa em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Em 2025, o goleiro soma 15 jogos pela categoria sub-20 do Corinthians, sendo 13 pelo Campeonato Paulista e dois pelo Campeonato Brasileiro. Considerado uma das principais promessas do clube na posição, Matheus integrou os elencos campeões da Copinha em 2024 e vice-campeões na atual temporada. Também disputou o Mundial com a Seleção Brasileira Sub-17, em 2023, e já participou de treinamentos com o time profissional.

Corinthians x Santos

O clássico entre Corinthians e Santos acontece nesta sexta-feira, às 15h, no Parque São Jorge, em São Paulo. O duelo será em formato de ida e volta, e em caso de igualdade no placar agregado, a vaga nas quartas de final será definida nos pênaltis.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Romero, sobre racismo no Brasil: 'Às vezes a discriminação vem como elogio'

Matheus Corrêa projeta duelo com o Santos e mira classificação do Corinthians no Paulista sub-20

Crespo explica por que Ferreirinha, que mudou o jogo contra a LDU, não foi titular em Quito

Promessa se reergue na base e vira esperança do Santos no Paulista sub-20

Título em família? Mãe e filha, Neymara e Luna buscam vaga na final: "Situação mais incrível da carreira"

São Paulo precisará fazer o que só conseguiu uma vez em sua história para avançar na Libertadores

Jogadores do Flamengo reclamam de interferência de quarto árbitro

Altitude atrapalhou São Paulo? Juca e Renan discordam

Arrogância e prepotência: Filipe Luís detona árbitro e espera desculpas

Renan: 'São Paulo pode fazer 3 no Morumbi, mas obrigação é problema'

Flamengo: Filipe Luís poderia ter evitado expulsão? Comentaristas debatem