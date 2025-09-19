Maranhense deixa Jogos da Juventude com cinco ouros: 'Esporte muda a vida'

Ao cruzar a linha de chegada das provas de águas abertas dos Jogos da Juventude, em Brasília, Paulo Marcelo ergueu os braços em comemoração.

O gesto simples traduzia o tamanho do feito: o jovem de São Luís deixou o torneio com cinco medalhas de ouro — três nas piscinas e duas em águas abertas — e a sensação de dever cumprido. Metade dos títulos do Maranhão na competição veio de suas braçadas.

Me preparei muito depois da última edição. Nas modalidades que ganhei a prata, hoje saio com o ouro. Sinto que evoluí no rendimento.

Paulo Marcelo

O caminho até esse momento começou cedo. Aos 8 anos, Paulo foi apresentado à natação em um projeto social na capital maranhense. O que era uma atividade de lazer se transformou em paixão, disciplina e vitórias. "Voltar com esse resultado é muito gratificante. É fruto de muito esforço e de acreditar que o esporte pode mudar a vida", destacou o atleta.

Nos Jogos, ele mostrou força física e mental para encarar a pressão das finais e os desafios naturais das provas em águas abertas. Cada conquista simbolizou também a importância de programas que democratizam o acesso ao esporte e revelam talentos que poderiam ficar escondidos.

Iniciativas como essa que eu participei têm o potencial de mudar a vida de muitos meninos, torna o esporte acessível às comunidades. Foi importante para mim e continua sendo para muitos na minha terra.

Paulo Marcelo

Com apenas 16 anos, Paulo Marcelo já é referência para a nova geração da natação no Maranhão e sonha com braçadas mais largas. "Acho que a recepção em casa será muito boa, já no aeroporto. Mas ainda tenho mais um ano de Jogos da Juventude para disputar, e pretendo já focar em ser um dos candidatos à seleção brasileira para o próximo ciclo olímpico. Quem sabe?"

Mais do que os cinco ouros conquistados em Brasília, leva para casa uma certeza: a de que sua história no esporte está apenas começando.